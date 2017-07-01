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Adalet Yürüyüşüne AK Parti Müzikleri İle Tepki Gösterdiler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşüne bazı vatandaşlar Ak Parti'nin seçim kampanyası müziklerini çalarak yürüyüşü protesto etti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:59
Adalet Yürüyüşüne AK Parti Müzikleri İle Tepki Gösterdiler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşünün 17'nci gününde Erenler İlçesi Modern Sanayi geçişinde bazı kişiler, kortejde yürüyenlere küfür ve hakaret etti. Polis yürüyüşe katılanlar ve sanayi çalışanları arasında güvenlik önlemi aldı. 

Kortejin yanından otomobilleriyle geçen bazı kişiler de Rabia işareti yaptı, bazıları da araçlarından Ak Parti'nin seçim kampanyası müziklerini çalarak yürüyüşü protesto etti.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KATILDI

Adapazarı Sapağı'nda 20 görme engelli vatandaş da korteje katılarak destek verdi. Bu sırada görüntü çekmek isteyen basın mensupları ile polis arasında gerginlik çıktı. Yürüyüşün bugünkü eabı Erenler İlçesi Dörtyol mevkiinde son buldu.

Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Kamp alanında bulunan telefon, anahtarlık, cüzdan, sırt çantası ve çeşitli eşyaların sahiplerinin gelip alması için anonslar yapıldı.



Son Güncelleme: 01.07.2017 20:07
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