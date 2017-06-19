Adalet Yürüyüşü'ne Yeni İsimler Katıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci gününde Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'ne vardı. 'Adalet Yürüyüşü', farklı kesimlerden katılımlarla Kızılcahamam'da devam etti.



Öte yandan yürüyüşe CHP'li milletvekillerinin yanı sıra Ergenekon davasında 41 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra delillerin sahte olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Teğmen Mehmet Ali Çelebi de katıldı.