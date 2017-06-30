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Abdullah Gül Taziye İçin Türkmenistan'dan Kayseri'ye Geldi

ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'ye gelerek, geçen hafta annesini kaybeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye taziye ziyaretinde bulundu

30 Haziran 2017 Cuma 00:31
Abdullah Gül Taziye İçin Türkmenistan'dan Kayseri'ye Geldi

Türki Cumhuriyetlerindeki gezisini tamamlayan Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün saat 22.30'da Türkmenistan'dan Kayseri'ye geldi. Gül'ü Erkilet Havalimanı'nda kent protokolü ile kardeşi Macit Gül ve yakınları karşıladı.

Abdullah Gül, havalimanıda DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Malesef geçen günlerde Kazakistan ve Türkmenistan'da idim. Bizim de kardeşimiz Mehmet Bey'in değerli annesi Şükran teyzemiz hayatını kaybetti. O nedenle cenazesinde bulunamadım. Şimdi kendisine taziye için geldim" dedi.

Abdullah Gül, Bakan Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki için kurulan taziye çadırında dua etti. Gül'ün geceyi Kayseri'de geçireceği ifade edildi.

Abdullah Gül, Türki Cumhuriyetlerine çıktığı gezi nedeniyle Şükran Özhaseki'nin geçen Cuma günü düzenlenen cenaze törenine katılamamış, Bakan Özhaseki'ye telefonla arayarak başsağlığı dilemişti.



Son Güncelleme: 30.06.2017 00:34
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