Galeriler Videolar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
Son Dakika
Kadıköy'de kabus gecesi !
Cizreli Mehmet Anne Marie ile sahneye çıkıyor !
Son Dakika
Cizreli Mehmet Anne Marie ile...
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Son Dakika
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Son Dakika
Acı haber Bingöl'den geldi !
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına çarptı
Eskişehir'de devrilen minibüs istinat duvarına...

Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan sonra bir yıldız daha doğuyor. Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor Gençlerbirliği maçında ikinci yarı oyuna giren Abdülkadir'i.

10 Eylül 2017 Pazar 18:13
Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan sonra bir yıldız daha doğuyor. Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor Gençlerbirliği maçında ikinci yarı oyuna giren Abdülkadir'i tanıyalım.

Spor Toto Süper Lig'de son transferleriyle göz dolduran Trabzonspor'da 18 yaşındaki genç yıldız büyüledi. Taraftarların ayakta alkışladığı Abdülkadir, Yusuf Yazıcı'dan sonra adını sıklıkla duyacağımız yeni bir milli yıldızımız olacak gibi duruyor. Peki kimdir bu oyuncu, yedek kulübesinde o kadar yıldız varken Ersun Yanal neden bunu oyuna soktu.

Abdülkadir Ömür kimdir?

Trabzonspor'da süper ligde bu sezon 2. maçına çıkan abdülkadir Ömür, 1999 doğumlu. 1.68 boyunda yıldız isim henüz 18 yaşında. 1 yıl Trabzonsporla sözleşmesi bulunan oyuncu 2015-2016 yılından beri kadroda yer alıyor. Geçen sezon Türkiye kupasında çok gördüğümüz yıldız isim artık bu geniş kadroda kendine yer bulabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
Ak Parti'den Meral Akşener'in partisine olay sözler
MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?
MHP'de Üst Düzey FETÖ'cü Yönetici Var mı?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına kurultay talimatı
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Ak Parti'de Küskünler Ordusu Oluşur mu?
Mehmet Metiner, " Anıtkabir Yıkılmalı " Dedi mi?
Mehmet Metiner, " Anıtkabir Yıkılmalı " Dedi mi?
CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a, Ziya Sözen'den Sert Tepki!
CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a, Ziya Sözen'den Sert Tepki!
Erdoğan ve Davutoğlu Nikahta Buluştu!
Erdoğan ve Davutoğlu Nikahta Buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, : Sinagog ve Havralara Saldırmanın Anlamı Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, : Sinagog ve Havralara Saldırmanın Anlamı Yok!
MHP Bigadiç'te 200 Kişi İstifa Etti
MHP Bigadiç'te 200 Kişi İstifa Etti
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim