Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor'da bir yıldız daha doğuyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan sonra bir yıldız daha doğuyor. Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonspor Gençlerbirliği maçında ikinci yarı oyuna giren Abdülkadir'i tanıyalım.

Spor Toto Süper Lig'de son transferleriyle göz dolduran Trabzonspor'da 18 yaşındaki genç yıldız büyüledi. Taraftarların ayakta alkışladığı Abdülkadir, Yusuf Yazıcı'dan sonra adını sıklıkla duyacağımız yeni bir milli yıldızımız olacak gibi duruyor. Peki kimdir bu oyuncu, yedek kulübesinde o kadar yıldız varken Ersun Yanal neden bunu oyuna soktu.

Abdülkadir Ömür kimdir?

Trabzonspor'da süper ligde bu sezon 2. maçına çıkan abdülkadir Ömür, 1999 doğumlu. 1.68 boyunda yıldız isim henüz 18 yaşında. 1 yıl Trabzonsporla sözleşmesi bulunan oyuncu 2015-2016 yılından beri kadroda yer alıyor. Geçen sezon Türkiye kupasında çok gördüğümüz yıldız isim artık bu geniş kadroda kendine yer bulabiliyor.