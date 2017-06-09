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AB Bakanı Çelik : Ülkemizi Mezhepçilik Belasından Korumalıyız

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye olarak ırkçılık ve mezhepçilik belasından korunmaları gerektiğini söyledi..

09 Haziran 2017 Cuma 00:48
AB Bakanı Çelik : Ülkemizi Mezhepçilik Belasından Korumalıyız

BEYOĞLU Belediyesi Taksim Medyanı'nda; iş, sanat, spor, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile dini temsilcilerinin katıldığı iftar programı düzenledi.

İftar programında; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, iş adamı Sadettin Saran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, konsoloslar, dini temsilciler ve çok sayıda davetli bir araya geldi.

"MEZHEP KAVGALARI, İNANÇ VE ETNİK KAVGALAR, NE BÜYÜK VAHŞETLERE İMZA ATIYOR HEP BERABER GÖRÜYORUZ"

İftar programında konuşan Bakan Ömer Çelik, "Yakın zamanda Manchester'da Afganistan'da daha geçen gün İran'da gördüğümüz terör olayları barışın, kardeşliğin güvenliğin, özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar büyük bir hazine olduğunu bir kere daha gösteriyor. Güney sınırımızın aşağısındaki ülkelerde her gün karşılaştığımız mezhep kavgaları, inanç ve etnik kavgalar, ne büyük vahşetlere imza atıyor hep beraber görüyoruz. İnsanların etnik aidiyetlerini, mezheplerini, dinlerini birer zenginlik haline getirecekken birer ayrılık haline getirmesi, çatışma haline getirmesinin ne büyük katliamlara imza attığını görüyoruz. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın sınırları içinde hepimizi kaygılandıran bir biçimde yükselten İslam düşmanlığı, anti-semitizm, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı yükselen ırkçılık gibi hareketlerin insanların barışını ve kardeşliğini nasıl tehdit ettiğini hep beraber görüyoruz" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA ÇOK GÜÇLENDİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: Irkçılık, yabancı, göçmen düşmanlığı mezhepçilik ve din adına birbirinin canına kast etmek bugün insanlığa çok büyük acılar, bedeller ödetiyor. Ülkemizi ırkçılık belasından, mezhepçilik belasından, yabancı ve göçmen düşmanlığından korumak durumundayız. Kardeşliğimizi daha çok güçlendirmek durumundayız. Türkiye'mizi tüm bu istikrarsızlıkların dışında bir istikrar gemisi olarak geleceğe yürütmekte kararlıyız. Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan ülkemizi daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Umarım ve dilerim ki her birinizin buraya katılarak gösterdiği kardeşlik sayesinde Türkiye'nin her tarafı Taksim'de paylaştığımız bu kardeşlik duygusu gibi olur.

İftar programı havadan drone ile de görüntülendi. 



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