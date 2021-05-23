Siyah Mantar Hastalığı Vakalara Gözlerini Kaybettirdi

Salgın ile mücadele sürecinde oldukça zor günler geçiren Hindistan'da bugünlerde siyah mantar hastalığı ortaya çıktı ve korona virüs vakaları siyah mantar adı verilen hastalık sebebi ile zor günler geçirmeye başladı. İngiliz gazetesinde yer alan habere göre göz hastalığı ile mücadele vermekte olan hastaların gözleri doktorlar tarafından ameliyat ile çıkarılmaya başlandı. Hindistan'da yeni tip korona virüsün tetiklediği düşünülen siyah mantar adı verilen göz hastalık ülkede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Siyah mantar ismi verilen hastalık sebebi ile korona virüs vakalarının yaklaşık olarak yüzde altmışı gözlerinden her ikisini ya da yalnızca birini kaybetti. Oldukça zor günler geçirmekte olan Hindistan'da hastalık ile mücadele kapsamında doktorların hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladıkları bilgisine ulaşıldı.

Korku dolu anlara sebep olan hastalık ile ilgili uzmanların ise bu hastalığın yayılmasını önleyebilmek amacıyla yayılmanın bulunduğu tek gözün ameliyat ile alınmasını söylediği öğrenildi. Bu nedenle binlerce kişi operasyon geçirmek zorunda kaldı ve gözlerinden oldu. İngiliz gazetesinin yanı sıra Hint medyasında yer alan habere göre Hindistan'da son dönemlerde korona virüsü atlatan vakalarda görülen siyah mantar hastalığına yakalananların sayısında artış olduğu gözlemlendi. Bugüne kadar ülkede 7250 kişide siyah mantar görüldüğü bilgisi paylaşıldı. 219 kişinin ise bu hastalık sebebiyle can verdiği belirtildi.

Siyah mantar hastalığı yani tıbbi ismi ile mukormikoz oldukça nadir görülen bir enfeksiyon olmak üzere son dönemde Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Genel olarak bitkilerde, toprakta gübrede, çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan Mucor küfüne maruz kalma sebebi ile ortaya çıkar. Beyni, akciğerleri ve sinüsleri etkileyen kara mantar yani tıbbi ismi ile mukormikoz isimli hastalık, AIDS’li kişiler ya da kanser hastaları gibi diyabetik ve bağışıklık sistemi önemli oranda zayıflamış kişilerde yaşamı bile tehdit edebilir seviyelere ulaşmaktadır.