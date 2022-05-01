Siviller Mariupol'un Azovstal Tesisini Boşalttı

Toz haline getirilmiş Mariupol kentindeki bir çelik fabrikasından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzinelerce insan tahliye edildi.

Rus haber ajansları, iki grup sivilin Cumartesi günü Azovstal çelik fabrikası - güney Ukrayna şehrinin bombalanan kalıntılarındaki son Ukrayna kalesi - çevresindeki yerleşim bölgesini terk ettiğini belirtti.

RIA ve TASS'ın bildirdiğine göre bakanlık, toplam 46 sivilin bölgeyi terk ettiğini ve "yiyecek ve barınak sağlandığını" söyledi. Dışarı çıkarılanlar arasında 19 yetişkin ve altı çocuk vardı. Daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sakinlerin şehri terk etmelerine izin vermek için ateşkes düzenleme çabalarının çoğu, Moskova ve Kiev'in defalarca birbirlerini suçlamasıyla bozuldu.

Tesisi savunan Ukrayna birimi Azak Taburu'ndan bir lider, ateşkes sırasında 20 sivilin tahliye edildiğini, ancak Rus haberleriyle aynı gruba atıfta bulunup bulunmadığının belli olmadığını söyledi.

"Yirmi sivil, kadın ve çocuk... uygun bir yere transfer edildi ve Ukrayna tarafından kontrol edilen topraklardaki Zaporizhzhia'ya tahliye edileceklerini umuyoruz, "dedi Sviatoslav Palamar, taburun Telegram kanalında yayınlanan bir videoda.

Bölgeye bir gecede ağır bombardıman yapıldığını bildirdi ve savaşçıların hala kurtarmak için sivilleri arayan enkazdan geçtiğini söyledi.

"Bütün gece, düşman topçusu bölgeyi bombaladı" dedi. "Azak alayı hala sivilleri dışarı çıkarmak için molozları temizliyor. Umarız bu prosedür devam eder ve tüm sivilleri tahliye etmeyi başarırız."

Birleşmiş Milletler'den tahliyelerle ilgili herhangi bir onay gelmedi. Dünya organı, Mariupol'un Ukrayna birliklerinin elinde kalan tek parçası olan tesisten sivil bir tahliyeye aracılık etmeye çalışıyor.

Tahminen 1.000 sivil ve birkaç yüz Ukraynalı askerin, çelik fabrikalarının altındaki yeraltı tünellerinin labirentinde barındığı düşünülüyor. Birçoğu tıbbi yardım gerektirir.

Savaşçıların tahliye edilmesi çağrısı

Kocalarının orada teslim olmayı reddeden savaşçılar arasında olduğunu söyleyen iki Ukraynalı kadın tarafından Associated Press ile paylaşılan tesisin içinden video ve görüntüler, lekeli bandajları olan kimliği belirsiz erkekleri gösterdi; diğerlerinde açık yaralar veya kesilmiş uzuvlar vardı.

Bir iskelet sağlık personelinin en az 600 yaralıyı tedavi ettiğini, kocalarını Azak Alayı'nın üyeleri olarak tanımlayan kadınları söyledi. Bazı yaraların kangrenle çürüdüğünü söylediler.

Videoda, erkekler günde sadece bir kez yemek yediklerini ve dört kişi arasında günde 1,5 litre (50 ons) kadar az su paylaştıklarını ve kuşatılmış tesisin içindeki malzemelerin tükendiğini söylüyor.

Gömleksiz bir adam yaralarını tarif ederken acı çekiyor gibi görünüyor: iki kırık kaburga, delinmiş bir akciğer ve "ete asılı" çıkık bir kol.

"Bunu gören herkese şunu söylemek istiyorum: Bunu burada, Ukrayna'da durdurmazsanız, Avrupa'ya daha da ileri gidecektir" dedi.