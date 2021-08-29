Siviller İçin Son Birleşik Krallık Uçuşu Kabil'den Ayrıldı

Ayrılan diğer uçuşlarda Birleşik Krallık diplomatik ve askeri personelinin bulunacağı da belirtildi.Silahlı kuvvetlerin komutanı General Sir Nick Carter, herkesi kurtaramamanın "çok üzücü" olduğunu söyledi.İngiltere'de 14 Ağustos'tan bu yana 15 binden fazla kişi tahliye edildi.

Savunma Bakanlığı, bu sayının 2100'den fazla çocuğu içerdiğini söyledi. Sir Nick, İngiltere'ye gelmeye uygun yüzlerce Afgan'ın Afganistan'da kaldığını söyledi.

Bu arada Savunma Bakanı Ben Wallace, geri dönen birliklere hitap ederek "İngiltere yaptıklarınızdan çok gurur duymalı" dedi. "Her biriniz en üst düzeyde profesyonellik ve cesaret sergilediniz. Binlerce kişinin daha iyi bir geleceğe ve güvenliğe ulaşmasına yardımcı oldunuz. Teşekkürler" diye tweet attı.

Yabancı birliklerin ülkeyi terk etmesi için 31 Ağustos'a kadar süre tanınarak, başkentin kontrolünü Taliban'ın ele geçirmesinden bu yana toplu bir hava taşımacılığı yapılıyor.

ABD, Perşembe günü düzenlenen bir intihar saldırısının iki İngiliz vatandaşı ve bir İngiliz vatandaşının çocuğu da dahil olmak üzere 170 kadar insanı öldürmüş olabileceği Afganistan'ın başkentindeki havaalanını işletiyor.

Saldırıda ölenler arasında, ailesinin havaalanına girmesine yardım etmek için Afganistan'a giden Londralı bir taksi şoförü olan Mohammad Niazi de vardı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından atıfta bulunulan İngiltere vatandaşlarından biri olup olmadığı doğrulanmadı. Kardeşi Abdul Hamid, Niazi'nin patlamanın ardından açılan ateş sırasında öldürüldüğünü söyledi. Karısının ve iki çocuğunun hala kayıp olduğunu söyledi.

1.000'den fazla İngiliz askeri Kabil'deydi ve operasyonun zirvesinde havaalanındaki kalkışların işlenmesine yardımcı oldu. Bazıları çoktan ayrıldı ve geri kalanı hafta sonu yola çıkacak.

İngiltere'nin Afganistan büyükelçisi Sir Laurie Bristow, "operasyonun bu aşamasını artık kapatmanın zamanının geldiğini" söyledi. "Ama hala gitmesi gereken insanları unutmadık. Onlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Savunma kurmay başkanı Sir Nick, Radio 4'ün Today programına şunları söyledi: "[Tahliye] içinde bulunulan şartlar altında olabileceği kadar iyi gitti... sahada yapılması gereken bazı çok zorlayıcı kararlar oldu."

İngiltere'ye gelmeye uygun olan ancak Afganistan'da kalan Afganların sayısının "yüzlerce" olduğunu söyledi. Bazılarının, "işleme" sorunlarına bağlı olmaktansa, havaalanına seyahat etme riskini almak istemeyeceklerini - veya alamayacaklarını - önerdi. Ama ekledi: "Afgan dostlarımızdan sürekli olarak çok üzücü mesajlar ve mesajlar alıyoruz. Bu yüzden hepimiz bunu en acı verici şekilde yaşıyoruz."

Tahliye uçuşlarıyla gidemeyen ancak başka bir yoldan çıkabilenlerin "İngiltere'de her zaman hoş karşılanacağını" söyledi. Halihazırda tahliye edilenler arasında İngiliz vatandaşları ve Birleşik Krallık hükümeti ve diğer savunmasız bireyler için çalışanlar için Birleşik Krallık'ın yeniden yerleştirme planı kapsamında uygun olan yaklaşık 8.000 Afgan bulunuyor.

Cuma günü, hükümet 800 ila 1.100 uygun Afgan ve 100 ila 150 İngiliz'in henüz tahliye edilmediğini söyledi. Afganistan'da orduda görev yapan dışişleri seçim komitesi başkanı Tom Tugendhat, BBC Kahvaltı'ya "son derece üzgün" olduğunu ve birçok arkadaşının geride bırakıldığını ve insanları ülkeden çıkarmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ancak, otoyollar boyunca kurulmuş çok sayıda tehlikeli kontrol noktası nedeniyle insanların Kabil havaalanına gitmeye çalışmayı "unutması" gerektiğini söyledi.

"İnsanları ikinci ülkelere sokmak için farklı ağlara bakıyoruz ve ardından onları Birleşik Krallık'ın yüksek komisyonlarına ve büyükelçilerine bağlayarak onları güvenli bir şekilde Birleşik Krallık'a ulaştırıyoruz" dedi.