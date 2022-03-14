Sivil Konvoy Mariupol'den Ayrıldı

Rus ve Ukraynalı yetkililer arasındaki yeni müzakere turu devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir konut binasına mermi isabet eden patlamada en az bir kişi öldü , 12 kişi yaralandı.

, 12 kişi yaralandı. Donetsk'teki Rusya destekli ayrılıkçılar, Ukrayna füzesinin kalıntılarının şehir merkezine inmesi sonucu en az 16 kişinin öldüğünü söylüyor.

söylüyor. 160'tan fazla sivil araba, kuşatılmış şehirde yaşayanları tahliye etme amaçlı çok sayıda başarısız girişimden sonra Mariupol'den çıkabildi.

Rusya'ya yanıt yeni dönemi şekillendirebilir: Japonya BAŞBAKANı

Japonya Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin yeni bir dönemi başlatmış olabileceğini söyledi.

"Dünyanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kararlı bir şekilde karşılık verip veremeyeceği ve uluslararası düzenin çekirdeğini koruyup koruyamayacağı, Soğuk Savaş sonrası dönemi takip eden dönemi öngörmek için bir turnusol testidir." Fumio Kishida dedi ki.

Japonya, büyük Rus bankalarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve diğer liderlerin varlıklarını dondurdu ve bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e erişimini engelledi.

Rusya'nın saldırıları yoğunlaşırken Ukrayna'da yıkım

Rusya'nın askeri güçleri, Rus ve Ukraynalı müzakereciler Pazartesi günü yeni bir müzakereturu düzenleseler bile, Kiev'in banliyölerinde savaş ve topçu ateşiyle Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek için cezalandırıcı kampanyalarını sürdürdüler.

Kiev çevresindeki saldırılar, Rusya'nın Polonya sınırına yakın bölgeleri bombalayarak saldırısını tırmandırmasının ertesi günü gerçekleşti.

Mariupol'den tahliye koridoru üzerinden 160'tan fazla araba çıkıyor

Şehir yetkilileri, 160'tan fazla sivil otomobilin kuşatılmış güneydoğudaki Mariupol kentinden insani tahliye yolu boyunca çıkabildiğini açıkladı.

Belediye meclisi Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin bu ayın başlarında şehri kuşatmasından bu yana önemli bir tahliyede, "Saat 13:00 (Tsİ 11:00) itibarıyla, 160'tan fazla özel araba Mariupol'den Berdyansk yolunda ayrılmayı başardı." dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Pazar günü yaptığı açıklamada, savaşan taraflar acil güvenliklerini ve insani yardıma erişimlerini sağlamak için bir anlaşmaya varmadığı sürece bölge sakinlerinin "en kötü senaryo" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

Rusya Ukrayna'yı Donetsk'e füze saldırısı yapmakla suçladı, Ukrayna yalanladı

Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde kümes şarjlı Ukrayna füzesiyle 20 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna saldırıyı başlattığını reddetti. Ukrayna ordu sözcüsü Leonid Matyukhin televizyonda yayınlanan bir brifingde, "Bu kesinlikle bir Rus roketi veya başka bir mühimmat, bunun hakkında konuşmanın bir anlamı bile yok." dedi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin bir kısmını kontrol eden Rus yanlısı ayrılıkçılar daha önce yaptıkları açıklamada, iddia edilen saldırıda vurulanlar arasında bir çocuğun da bulunduğunu söylemiş ve Kiev'i savaş suçu işlemekle suçlamıştı.