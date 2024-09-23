Şişli Belediyesi, ekonomik kriz koşullarında üniversite öğrencilerine yeni bir destek projesi sunuyor. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, daha önce açıkladığı 15 bin lira bursun ardından, şimdi de öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, Şişli’de yaşayan 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine, 8 ay boyunca İstanbulkartlarına ulaşım desteği sağlanacak. Öğrenciler, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Başkan Şahan, ekonomik kriz nedeniyle eğitimde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Bir üniversite öğrencisinin asgari harcaması 40 bin liraya dayanıyor. Bu koşullarda gençlerimizi yalnız bırakamayız. Burs kampanyamızın ardından ulaşım desteği ile öğrencilerin yükünü bir nebze olsun hafifleteceğiz" dedi.

Başvurular 23 Eylül 2024’te başlayacak. Öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte Şişli Belediyesi Başvuru Masası’na başvuruda bulunabilecekler. Projeye dair daha fazla bilgi için ise 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi’nden iletişime geçilebilir.