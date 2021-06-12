Sırtta Sivilce Neden Çıkar?

Fakat sırt bölgesinde görülen sivilceler bazı hastalıkların habercisi de olabilmektedir ve doktora başvurulması tavsiye edilmektedir.

Çoğunlukla yüz bölgesinde çıkan sivilcelerin dışında sırt bölgesinde görülen sivilceler de en az yüzde görülenler kadar rahatsız edici olabilmektedir. Sırtta çıkan sivilcelerin sebebi ise cildin gözeneklerinin tıkanmasından ya da bakterilerden kaynaklanmaktadır. Tıpkı yüz bölgesinde çıkan sivilceler gibi sırt bölgesinde görülen sivilcelerin nedeni de yağlanmadır. Ciltte yağlanma, sivilce oluşumunu artıran bir etkendir. Ölü deri hücreleri ve bakteriler birleştiği zaman gözeneklerin tıkanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple sırt bölgesinde çoğu zaman sivilcelere rastlamak olası bir durumdur.

Gözenek tıkanmasının yanı sıra karaciğer yağlanması da sırt bölgesinde sivilce çıkmasının bir diğer sebebi olmaktadır. Bununla birlikte sağlıksız beslenme, yağlı besinlerin çok sık tüketilmesi, dar giyilen kıyafetler, hormonal değişimler ve stres sırt bölgesinde sivilce çıkmasına sebep olan etkenler arasında yer almaktadır.

Sırt bölgesinde görülen ve sürekli geçmeyen inatçı olan sivilceler bazı kistlerin habercisi de olabilmektedir ve bu durumda mutlaka uzman bir doktorun yardımı istenmelidir. Diğer taraftan sırt bölgesinde geçmeyen ve uzun süre kalan sivilceler insülin direncinin artmış olabileceğine de işaret edebilir. Ergenlik döneminde kişide görülen normal sivilceler bu dönem sonrasında devam ediyor ise uzman bir doktora gidilmesi önerilmektedir.

Kişinin ergenlik dönemine girdiğinde sırt bölgesinde çıkan sivilceler sürekli tekrarlıyor ve geçmiyorsa bu konu üzerinde dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle sırt bölgesinde geçmeyen sivilceler için uzman bir doktora başvurulması gerekli olan tedavi yönteminin belirlenmesi için önemli bir noktadır. Bunun yanı sıra evlerde de bazı doğal yöntemler izlenerek sivilcelerden kurtulmak mümkün olmaktadır.

