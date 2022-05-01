Sırbistan, Balkanlar'daki Birikme Endişelerinin Ortasında Çin Füzelerini Gösterdi

Sırbistan, Belgrad'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda hassas bir dengeleme eylemi gerçekleştirdiği bir dönemde askeri nüfuz gösterisi niteliğinde olan yeni Çin yapımı karadan havaya füzelerini tanıttı.

Cumartesi günü kamuoyu önünde sergilenen Çin füze sisteminin satın alınması, Batı'da ve Sırbistan'ın bazı komşuları arasında, Balkanlar'da bir silah yığınağının bölgedeki kırılgan barışı tehdit edebileceği yönündeki endişelere yol açtı.

Halkın ve medyanın üyeleri, Çin ve Fransız füzelerinin helikopterlerin, Çin silahlı insansız hava araçlarının ve Rus savaş uçaklarının yanına dizildiği Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanındaki gösteriye davet edildi.

2017 yılında Rusya tarafından bağışlanan elden geçirilmiş MiG-29 jetlerinin yer aldığı bir akrobasi gösterisini izleyen askeri komutanların katıldığı gösteriye katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, "Sırp ordusuyla gurur duyuyorum, büyük bir ilerlemeyle gurur duyuyorum." dedi.

Vuciç, silah sisteminin bir tehdit olmadığını, sadece potansiyel saldırganlara karşı "güçlü bir caydırıcı" olduğunu söyledi.

"Artık hiç kimse için kum torbası olmasına izin vermeyeceğiz." diyen Vuciç, görünüşe göre NATO'nun 1999'da Kosovalı Arnavut ayrılıkçılara yönelik kanlı saldırısı nedeniyle Sırbistan'a yönelik 78 günlük bombardımanına atıfta bulunuyor. 1990'larda komşularıyla savaş halinde olan Sırbistan, Kosova'nın 2008'de ilan edilen bağımsızlığını tanımıyor.

Belgrad'ın, NATO üyeleri Hırvatistan ve Karadağ'ın yanı sıra ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in Cumartesi günkü askeri gösteriye katıldığı Bosna ile hala soğuk ilişkileri var.

Sırbistan resmi olarak Avrupa Birliği'ne üyelik arayışında olsa da, kendisini çoğunlukla T-72 muharebe tankları, MiG-29 savaş uçakları, Mi-35 saldırı helikopterleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus ve Çin silahlarıyla silahlandırıyor.

İhracat versiyonu FK-3 olarak bilinen sofistike Çin HQ-22 karadan havaya sistemi, geçen ay bir düzine Çin Hava Kuvvetleri nakliye uçağı tarafından Çin silahlarının Avrupa'ya şimdiye kadarki en büyük hava ikmali teslimatı olduğuna inanılan şekilde teslim edildi.

Sırbistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kanlı saldırısını kınayan BM kararları lehine oy kullanmasına rağmen, Belgrad Moskova'daki müttefiklerine karşı uluslararası yaptırımlara katılmayı ya da Rus birliklerinin Ukrayna'da işlediği açık vahşeti açıkça eleştirmeyi reddetti.

Sırbistan, Rusya ile yüzlerce yıllık dini, etnik ve siyasi ittifakı ile NATO ile ilişkilerini ve AB'ye katılma arzularını dengelemeye çalışıyor.