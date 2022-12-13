Paranız trink hesabınıza yatıyor! Şipşak 100.000 TL fırsatını kaçırmak istemeyen şubeye koşsun! İkinci el taşıt kredisi faiz oranları araç almak isteyen ya da mevcut arabasını değiştirmek isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oluyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en düşük ikinci el taşıt kredisini veren bankalar arasında yerini alıyor. Bu doğrultuda da 48 ay vade ve 200.000 TL örnek hesabıyla ikinci el taşıt kredisini sizler için kapsamlıca hazırladık.

Şipşak 100.000 TL fırsatını kaçırmak istemeyen şubeye koşsun. Paranız trink hesabınıza yatıyor. İkinci el taşıt kredisi faiz oranları özellikle sıfır otomobilde yapılan matrah düzenlemesi sonrası rağbet görüyor. Araba alacak olan kişiler bankaların fırsatlarını detaylı bir şekilde mercek altına alıyor. Kamu bankaları en uygun kampanyayı sunmalarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar taşıt kredisi faizi veriyor. İşte o sorunun yanıtı...

AKBANK

Faiz Oranı

%1,89

Aylık Taksit

3.440,50 TL

Toplam Ödeme

165.644 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

3.199,45 TL

Toplam Ödeme

154.073 TL

TEB

Faiz Oranı

%4,39

Aylık Taksit

5.757,81 TL

Toplam Ödeme

276.924 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

3.199,45 TL

Toplam Ödeme

154.073 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%1,65

Aylık Taksit

3.246,93 TL

Toplam Ödeme

156.352 TL

ING

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı

%2,04

Aylık Taksit

3.564,40 TL

Toplam Ödeme

171.591 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%2,97

Aylık Taksit

4.379,45 TL

Toplam Ödeme

210.713 TL

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