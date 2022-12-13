Şipşak 100.000 TL fırsatını kaçırmak istemeyen şubeye koşsun! Paranız trink hesabınıza yatıyor!
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en düşük faizlerle kredi vermeye devam ediyor. Bu anlamda haberimizde ayrıntıları verdik.
Paranız trink hesabınıza yatıyor! Şipşak 100.000 TL fırsatını kaçırmak istemeyen şubeye koşsun! İkinci el taşıt kredisi faiz oranları araç almak isteyen ya da mevcut arabasını değiştirmek isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oluyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en düşük ikinci el taşıt kredisini veren bankalar arasında yerini alıyor. Bu doğrultuda da 48 ay vade ve 200.000 TL örnek hesabıyla ikinci el taşıt kredisini sizler için kapsamlıca hazırladık.
Şipşak 100.000 TL fırsatını kaçırmak istemeyen şubeye koşsun. Paranız trink hesabınıza yatıyor. İkinci el taşıt kredisi faiz oranları özellikle sıfır otomobilde yapılan matrah düzenlemesi sonrası rağbet görüyor. Araba alacak olan kişiler bankaların fırsatlarını detaylı bir şekilde mercek altına alıyor. Kamu bankaları en uygun kampanyayı sunmalarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar taşıt kredisi faizi veriyor. İşte o sorunun yanıtı...
AKBANK
Faiz Oranı
%1,89
Aylık Taksit
3.440,50 TL
Toplam Ödeme
165.644 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
3.199,45 TL
Toplam Ödeme
154.073 TL
TEB
Faiz Oranı
%4,39
Aylık Taksit
5.757,81 TL
Toplam Ödeme
276.924 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
3.199,45 TL
Toplam Ödeme
154.073 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%1,65
Aylık Taksit
3.246,93 TL
Toplam Ödeme
156.352 TL
ING
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%2,04
Aylık Taksit
3.564,40 TL
Toplam Ödeme
171.591 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%2,97
Aylık Taksit
4.379,45 TL
Toplam Ödeme
210.713 TL
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