Sinovac ile Yoğun Bakım Arasındaki İlişki!

11 Ağustos gününde Türkiye genelindeki toplamda 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından açıklandı ve konu sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yapılan çalışmanın Sinovac isimli koronavirüs aşısının yoğun bakım verilerini oldukça geniş bir perspektif ile ortaya koyan ilk araştırma olduğu şeklinde değerlendirmeler de gerçekleşti.

Çalışma hakkında veriler, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran ile Genel Sekreter Doçent Doktor Fethi Gül tarafından basın toplantısı ile bildirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Profesör Doktor Demirkıran, vakaların %51,4’ünün aşı sızlar olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, hastaların %39,4’ünün ise çift doz Sinovac aşısı yaptırdıklarını fakat zamanı gelmesine rağmen 3. dozu yaptırmayan hastalardan oluştuğunu açıkladı.

Türkiye genelinde 60 merkezden elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığının onayı ile değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı ve yapılan çalışmanın Türk Yoğun Bakım Derneği’nin 60 merkezden elde edilen verileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde değerlendirildiği açıklandı. Bunun yanı sıra, koronavirüs aşısı yaptırmanın hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümleri ciddi bir ölçüde azalttığı şeklinde ifadeler kullanıldı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran ve Dernek Genel Sekreteri Doçent Doktor Fethi Gül, düzenlenen basın toplantısında verileri değerlendirerek önemli konuşmalar gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda aşılarını tam olan kişilerin yoğun bakıma düşmediği sonucuna ulaşıldı ve açıklanan sonuçlar dikkat çekici nitelikte oldu. Profesör Doktor Demirkıran, aşıların etkinliği konusunda bir spekülasyon yaratmanın doğru olmadığı konusuna da vurguda bulundu. Her aşının koruduğunu açıklayan Demirkıran, 3. doz aşı olan vatandaşların 3. dozu Sinovac ile olsa bile yoğun bakımda yatan hasta sayısının oldukça düşük olduğunu açıkladı.