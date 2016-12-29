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Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 3 ölü 25 yaralı
29 Aralık 2016, 08:58
Sinop'ta bir yolcu otobüsünün Başekin köyü mevkisinde, bariyere çarptıktan 10 metrelik uçuruma düştü. Meydana gelen korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yahatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
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