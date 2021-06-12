Sinir Sıkışması Neden Olur?

Sinir sıkışmasının vücudun hemen hemen her bölgesinde görülebildiği bilinmektedir. Aynı zamanda değişik belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Sıklıkla görülen bazı belirtiler vardır ve bunlar hissetmeme, uyuşukluk ve ağrıdır. Hapşırma ve öksürme sonucunda oluşan ağrıların ise omurilikte oluşan sinir sıkışmasından kaynaklandığı açıklanmaktadır. Bu durumda karıncalanma, iğne batma hissi veya ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Sıklıkla görülen ellerde ve ayaklarda oluşan sinir sıkışması da bu durumu yaşayan kişinin hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan sonuçlar doğurabilmektedir. Karıncalanma hissi, ağrı, duyu kaybı, kaslarda güçsüzlük, el ve ayaklarda hareketsizlik ve iğne batması hissi sinir sıkışmasının belirtileri arasında bulunmaktadır. Sinir sıkışmasının nedeni ise çok fazla sayıda olabilmektedir ve bu nedenlerin en başında genetik faktörler yer almaktadır. Genetik faktörler en çok görülen sebep arasında bulunur. Aile içerisinde var olan bir rahatsızlık kişinin kendisinde de görülebilen durumlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ağır yük taşıyan kişilerde de sinir sıkışması ortaya çıkabilir.

Ağır yük taşımak ile birlikte stres de sinir sıkışması yaşanması için oldukça önemli bir faktördür. Duruş bozuklukları, stres, ağır yük taşımak ya da kaldırmak, aşırı kilolu olma, duruş bozuklukları, genetik, bilgisayar kullanımı ve spor aktiviteleri sinir sıkışmasının yaşanması sebepleri arasında bulunur.

Bu tip durumlar ile karşılaşan birinin kesinlikle doktora başvuruda bulunması tavsiye edilmektedir. İlgili konunun tanısı muayene ve EMG sonucunda belirlenmektedir ve tetkikler de yapılabilmektedir. Sinir sıkışması tedavisi olan bir rahatsızlıktır ve en doğru tedavi yöntemi uzman bir doktor tarafından verilmektedir. Bununla birlikte yaşanılan sinir sıkışması vücudun hangi noktasında görülüyor ise o bölgeye özel bir tedavi yöntemi izlenmektedir.

