Sınır Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Sınır isimli dizi projesi ile ekranlara dönmesi ile hayranlarını mutlu etti. Genç yetenekleri toplayan ve zor bir işe soyunan oyuncu kurmuş olduğu yapım şirketi ile kamera karşısında. Ticarete atılan ve uzun bir süredir izleyici kitlesinden uzakta kalan ünlü isim, Han Medya Yapım isimli şirketinin ilk projesi ile sevenlerini mutlu etti. Şirketin ilk projesi olan “Sınır” ile birlikte kariyer hayatında yeni bir sayfa açan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı ve merak edilen detaylar hakkında konuşma yaptı.

Geçen ay kızı Alina’nın dünyaya gelmesi ile ikinci kez babalık duygusunu tadan ve uzattığı saçları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, bu kez Sınır isimli projede gençlerle buluştu. Yetenekli genç isimler arasında ise Aslıhan Kapanşahin, Miray Akay, Aslıhan Karalar, Erdem Şanlı ve Burak Altay oldukça dikkat çekti. Ünlü isim dizinin ekibi ile bir araya gelirken projenin oldukça iddialı olduğunu da belirtti. Tolgahan Sayışman, dizinin kadrosunun oluşumunda fikirlerinin olduğunu fakat senaryo ve yönetmen ekibinin işine karışmadığını söyledi.

Dizi ekibi ile beraber çekimler öncesinde detaylar hakkında açıklamalar yapan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yapım şirketinin ilk projesi olması sebebi ile meraklandırdı. Oyuncu, Sınır dizisi için kurduğu yapım şirketinin ilk projesi olduğunu ifade ederken çekim yerine gitmeden önce ekip olarak bir toplantı ayarladıklarını ifade etti. Kostüm provası ve son rötuşların yapıldığını aktaran ünlü isim sete çıkılacağı haberini sevenleri ile paylaştı.

Sayışman, Sınır isimli dizinin yurt dışından uyarlama olduğu konusuna vurguda bulunurken projenin dijital platformda yayınlanacağını da belirtti. Drama, gençlik ve gerilim türünde bir dizi olduğunu açıklayan ünlü isim, projenin iddialı ve çok güzel olduğunu da aktardı.