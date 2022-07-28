Sinem Ünsal Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!

Son dönemin sevilen ve parlayan genç kadın oyuncuları arasında yer alan Sinem Ünsal art arda rol aldığı projeler ile sevenlerini büyülüyor. Çok geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ünlü oyuncu Sinem Ünsal bir süre önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılık haberiyle gündemde yer almıştı. Ünlü isim özellikle Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteriyle çok güçlü bir çıkışa imza atmış ve dizilerde aranılan kadın başrol oyuncusu haline gelmişti.

Ünlü isim sezon başında ise Elbet Bir Gün isimli dizide performans pek sergilemişti fakat dizi kendisinden beklenen reyting oranlarını elde edememiş ve proje erken final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı. Daha sonra ünlü oyuncu polisiye komedi dizisi olan Gizli Saklı isimli yapımda rol almaya başladı. Gizli Saklı dizisinde Halit Özgür Sarı ile partner olan Sinem Ünsal rol arkadaşı ile aynı seti paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Dizide sergilediği güçlü oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dizi hayranlarının ilgisini çeken Sinem Ünsal sıklıkla gündemde adından söz ettiriyor.

Sinem Ünsal sosyal medyada hakkında en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor ve ünlü oyuncu hakkında yazılan bilgiler araştırılıyor. Fakat Sinem Ünsal kendi hakkında yazılan bilgilerden bazılarının hatalı olduğunu söyledi ve doğru olanları açıkladı. Bir dönem doğum gününü yanlış yazıldığını açıklayan ünlü oyuncu Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 doğumlu olduğunu söyledi.

Oyuncu 30 yaşına çok az kaldığını ifade ederek bunu hissetmeye başladığını da açıkladı. 30 yaşına girdiği zaman daha olgun bir insan olacağını söyleyen Sinem Ünsal, bu sayede merak edilenleri yanıtladı. Annesinin Çerkez ve babasının Azeri göçmeni olduğunu belirten ünlü oyuncu kendisinin ise Foça'da büyüdüğünü ifade etti.

Kendisini ikizler burcu sandığını açıklayan Ünsal, bir süre önce yengeç burcu olduğunu öğrendiğini belirtti ve yükselen burcunun da kova olduğunu söyledi.