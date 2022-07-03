Sinem Ünsal Gönlünü Halit Özgür Sarı’ya Kaptırdı! Kıvanç Kılınç’tan Bu Yüzden Mi Ayrıldı?

Bir süre önce sevgilisi Kıvanç Kılınç2tan ayrılan ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yeni dizisi Gizli Saklı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Söz konusu proje geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlamış ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekmişti. Fox TV dizisi olan Gizli Saklı, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak konusu olmuştu. Sevilen dizi Gizli Saklı hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ikilisi Gizli Saklı dizisinin başrollerinde performans sergilerken iki ünlü oyuncu ekran uyumları ile de ilgi çekiyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına Fox TV ekranlarında başlayan dizi ilgileri üzerinde toplamıştı ve dizi hikayesiyle de ilgi çekmişti. Projenin senaryosu ve yönetmenliği Şahin Altuğ tarafından üstlenirken oyuncu kadrosunda yer alan isimler de merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu Sinem Ünsal dizide Naz karakterine hayat verirken Halit Özgür Sarı ise Pamir olarak seyirci ile buluşuyor. Peki Gizli Saklı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor?

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı Aşk Mı Yaşıyor?

Söz konusu dizi Gizli Saklı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Gizli Saklı isimli yeni dizinin iki başrol oyuncusu Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın ilişki yaşadığı hakkında iddialar öne sürüldü. Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın hayranları konu hakkında çıkan haberleri dikkatli bir şekilde takip ederken ünlü oyuncudan da bir açıklama bekliyor. Sinem Ünsal ya da Halit Özgür Sarı henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı fakat iki ünlü oyuncunun kısa süre içerisinde sevenlerine bir bilgilendirmede bulunacağı düşünülüyor. Önceki haftalarda sevgilisi Kıvanç Kılınç’tan ayrılan Sinem Ünsal'ın gönlünü rol arkadaşı Halit Özgür Sarı’ya kaptırdığı söylenildi ve durumun doğruluğu merak konusu oldu.

Aşk haberleri ile dikkat çeken Gizli Saklı dizisinde yaşanacak olan yeni gelişmeler de merak ediliyor. Levent ile Yaz isimli karakterler dizide önemli bir rol üstleniyor ve neler yaşayacakları merak ediliyor. Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ın yanı sıra Şebnem Sönmez, Şinasi Yurtsever, Ece Dizdar, Fulden Akyürek Selçuk Borak ve Emrullah Çakar gibi birbirinden ünlü isimler de dizide rol alıyor.

Gizli Saklı Dizisi Nerede Çekiliyor, Hangi İlde Hangi İlçede?

Gizli Saklı dizisi çekim yeri ile de merak konusu oldu fakat henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Bunun yanı sıra çekimlerin İstanbul'un Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüp ve Üsküdar gibi pek çok semtte gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Yayın hayatına Fox TV ekranlarında bir yaz dizisi olarak başlayan Gizli Saklı isimli televizyon dizisi projesi oyuncu kadrosu konusu ve çekim yeri ile merak konusu olmuştu. Seyirci kitlesinin ilgisini çeken söz konusu projenin çekim yeri de araştırılan başlıklar arasında yer aldı

Gizli Saklı Dizisi Yeni Bölüm Hangi Gün, Ne Zaman?

Her çarşamba akşamında yeni bölümlerini seyirci kitlesi ile buluşturan Gizli Saklı isimli dizi romantik ve polisiye türlerini içererek Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor.