Sinem Ünsal Bir Sonraki Proje Olarak Hangi Teklifi Kabul Edecek?

Final kararı alarak ekranlara veda eden Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde Nazlı karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sinem Ünsal, bu dizi ile birlikte kariyerinde parlama noktasını yaşadı. Nazlı karakterine başarı ile hayat veren ve performansı ile öne çıkan başarılı isim Sinem Ünsal, bu proje ile birlikte sosyal medyada da geniş bir yer buldu. Oyuncunun hayran kitlesi Mucize Doktor isimli başarılı proje ile artış gösterirken Sinem Ünsal hakkında da yapılan paylaşımlar iki senede adeta patlama noktasına geldi.

Mucize Doktor isimli dizinin geçtiğimiz hafta final kararı alarak ekranlara veda etmesi sonrasında Bodrum'a arkadaşları ile birlikte tatile giden Sinem Ünsal, muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Her ne kadar dizinin ekranlara veda etmesi izleyici kitlesi açısından büyük bir üzüntüye sebep olsa da ünlü oyuncu dizinin kadrosunda bulunan herkesin birbirini çok sevdiğini, çok değer verdiğini ve ayrılmadıklarını ifade etti. Muhabirler ile kısa bir röportaj yapan Mucize Doktor dizisinin Nazlı karakteri, dizinin final kararı alıp seyircilerine veda etmesi ardından kendisine gelen teklifler olduğunu fakat şu anda yeniden bir iş yapmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını açıkladı.

Mucize Doktor’un final yapması ardından dizideki rol arkadaşları ile Bodrum'da tatile çıkan Ünsal, tatilden başka hiçbir şey yapmadığını, bunun yanı sıra gelen tekliflerle ilgilenip okuduğunu fakat üzerine çok düşünmediğini söyledi. Bu konu ile ilgili yalan söylemek istemediğini belirten Mucize Doktor’un Nazlı karakteri Sinem Ünsal, projesinin final kararı alıp ekranlara veda etmesi ardından bir süre boyunca kafasını dinlemek istediğini dile getirdi. Dinlendiği süre boyunca biraz sakinlemek istediğini açıklayan başarılı oyuncu, şu anda da biraz dinlenmekte olduğunu ifade etti.

Başarılı oyuncu muhabirler ile yaptığı kısa röportaj sırasında sağlıklı beslenme konusunda da takıntılı olduğunu açıkladı fakat rol arkadaşları ile tatili çıktığı zaman bir mola verdiğini ifade eden ünlü isim, son günlerde yaptığı aktiviteleri de bu şekilde açıkladı. Formunu her zaman koruması ile dikkatleri çeken başarılı oyuncu, besin içeriklerini de dengelemeye çalıştığını anlattı. Genel olarak şeker tüketmediğini, çok tatlı yemediğini ve her gün sağlıklı bir kahvaltı yaptığını söyledi.