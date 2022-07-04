Şili'nin Yeni Anayasası Çalkantılı Sürecin Ardından Kesinleşti

Gaspar Dominguez, Santiago'nun görkemli eski Kongre binasının basamaklarından Santiago şehir merkezindeki kış güneşinin sert parlaklığına doğru hızla yürüdü. 33 yaşındaki sağlık görevlisi, geçen yıl, şimdi ulusal bir anıt olan binada, 154 kişilik bir meclisin parçası olarak Şili'nin yeni anayasasını yazarak geçirdi.

Dışarıda toplanan meslektaşlarına sarılıp tebrik etti; ülke tarihinin akışını değiştirebilecek ve dünya çapında eşit haklar için emsal oluşturabilecek metnin taslağını henüz bitirmişlerdi.

Dominguez, Al Jazeera'ya "Sosyal haklar, barınma hakları ve eğitim haklarının yanı sıra anayasa eşitlik konularında yenilikler yapıyor" dedi.

Kadınlar için kamu kurumlarına eşit katılım kotalarından ve LGBTQ+'ların siyasi alanlara dahil edilmesini garanti etmekten bahsediyor.

Hepimizin eşit olduğunu söylemek yeterli değil, olumlu adımlar atmalıyız” dedi.

Meclis Pazartesi günü, bitmiş taslak metni halka sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Gabriel Boriç'e teslim edecek. Şilililerin belgeyi gözden geçirmek ve 4 Eylül'de yapılacak zorunlu bir referandumda kaderine karar vermek için iki ayı olacak.

Meclisin başkan yardımcısı olan Dominguez, anayasayı demokratik bir zafer olarak selamladı ve nihai sonuçtan emin: “Bu konuda çok heyecanlıyız” dedi.

2019'un Şili baharında, devlet güçlerinin yoğun baskısına rağmen milyonların sosyal reform talebiyle sokaklara döküldüğü protestoların ardından yeni bir anayasa çağrıları yükseldi.

Binlercesi yaralandı ve düzinelercesi öldürüldü , bu hoşnutsuzluğu körükledi ve siyasi aktörlerin, özellikle de o sırada iktidarı elinde tutan muhafazakar Pinera hükümetine karşı güvensizliğini artırdı.

'Pinochet'e zincirlendim'

Ülkenin mevcut anayasası, düzensiz özelleştirmeyi savunduğu ve neoliberal politikaları desteklediği için şaşırtıcı eşitsizliğin ve yüksek yaşam maliyetlerinin temel nedeni olarak gösterildi .

Protestocular, 1980'de Pinochet diktatörlüğü sırasında yazıldığı için belgeyi gayri meşru gördüler. Ekim 2020'de Şilililerin yüzde 79'unun ezici bir çoğunluğu yeni bir tüzük taslağı hazırlamak için oy kullandı .

Santiago şehir merkezinde gönüllü olarak yeni metnin özetlenmiş, resimli baskılarını dağıtan Erika Gonzalez, “Anayasasına göre yönetildiğimiz sürece Pinochet'ye zincirli olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gonzalez, 1990'da sona eren 17 yıllık Pinochet diktatörlüğü sırasında sosyalist partinin aktif bir üyesiydi. Pinochet'nin askeri yönetimi altında sosyalistler ya ülkeyi terk etmeye ya da yeraltında çalışmaya zorlandı. Birçoğu işkence gördü ve öldürüldü.

Gözlerinde yaşlarla, “Pinochet ile bir kez ve her şey için işimizi bitirmenin zamanı geldi” dedi.

Yeni anayasanın, özellikle eğitime eşit erişim sağlayarak Şili'nin dönüşümüne yardımcı olabileceğine inanıyor. “Eğitimli bir ülke benim için en önemlisidir.”

Ancak herkes onun metne olan coşkusunu paylaşmıyor. Yoldan geçen biri agresif bir şekilde sayfaları karıştırarak, "Bu sadece aptalca çizimlere sahip bir kitap," dedi. Bir diğeri, “Reddet!” diye bağırdı. Biri "Yalanlar!" diye mırıldanarak koştu.

Muhafazakar reaksiyon

Şili'nin sağ kanadı yeni anayasa fikrine şiddetle karşı çıktı ve üyeleri Mayıs 2021'de seçimle seçilen yazı meclisinde yalnızca azınlık bir sandalye kazandı.

35 yaşındaki bir avukat olan muhafazakar kurucu Ruggero Cozzi, meclisin amacında başarısız olduğuna inandığını söyledi.