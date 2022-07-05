Şili Cumhurbaşkanı Yeni Anayasa Taslağını Aldı

Şili'nin yeni anayasa taslağı, kurucu meclis üyelerinin ülkenin Pinochet dönemi magna carta'sının yerini alacak bir belgeyi tartıştığı ve kaleme aldığı bir yıllık sürecin ardından Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e sunuldu .

1973-1990 Augusto Pinochet diktatörlüğü döneminde yazılan anayasanın yerini alacak olan yeni metin, yeni sosyal haklar tesis etmeyi amaçlıyor.

Çoğu siyasi bağımsız olan 154 vatandaştan oluşan ve 4 Temmuz 2021'de çalışmaya başladıktan bir yıl sonra feshedilecek bir kurucu meclis olan Anayasa Konvansiyonu tarafından hazırlandı .

Mart ayında göreve başlayan solcu eski protesto lideri Boriç, "Ülkemizin yaşadığı en derin kriz sırasında, biz Şilililerin daha az değil, daha fazla demokrasiyi seçtiğinden gurur duymalıyız" dedi. Başkent Santiago'da bir tören düzenlendi.

4 Eylül'de, derinden kutuplaşmış 19 milyon nüfuslu ülkede oy kullanmanın zorunlu olacağı bir referandum çağrısında bulunan bir kararnameyi hemen imzaladı.

Boric ayrıca bir tweet'te , "Bu 4 Eylül, bir kez daha kaderleri hakkında son sözü söyleyecek insanlar olacak" dedi . “Bugün herkesin tarih yazdığı yeni bir aşama başlıyor.”

Yeni anayasanın 388 maddesinin ilkinde Şili, “çok uluslu, kültürlerarası ve ekolojik” olduğu kadar “sosyal ve demokratik bir hukuk devleti” olarak da tanımlanıyor.

Yeni anayasa, Şili'nin “insanların haysiyetini, özgürlüğünü, esaslı eşitliğini ve doğayla olan çözülmez ilişkisini içsel ve devredilemez değerler olarak kabul ettiğini” söylüyor.

Şilililer geçen yıl , eleştirmenlerin Güney Amerika ülkesinde uzun süredir devam eden sosyoekonomik eşitsizliklerden sorumlu tuttuğu Pinochet dönemi anayasasının yerine geçecek olan Anayasa Konvansiyonu üyeleri için oy kullandı.

Yeni bir anayasa çağrıları, artan yaşam maliyetleri ve diğer sorunlar nedeniyle öfkeyle patlak veren 2019 kitlesel protestolarından doğdu.

Siyasi statükodan bıkmış ve sistemik reformları teşvik eden Şilili seçmenler, yeni anayasayı yeniden tasarlamak için düzinelerce ilerici, bağımsız delege seçti - herhangi bir teklifi veto etmek için koltukların üçte birini sağlayamayan muhafazakar adaylara sürpriz bir darbe vurdu.

Kadınlar ve erkekler arasında eşit olarak bölünen Anayasa Konvansiyonu , Şili nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Yerli halk için ayrılmış 17 sandalyeyi de içeriyordu.