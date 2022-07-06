Silahlı Saldırganlar Nijerya'daki Hapishaneye Baskın Düzenledi

Silahlı saldırganlar , Nijerya'nın başkenti yakınlarındaki bir hapishaneye baskın düzenledi ve sakinlerin çok sayıda patlama duyduklarını bildirdi.

Yetkililer, Abuja'nın eteklerindeki Kuje Orta Güvenlik Gözetim Merkezi'nin Salı günü geç saatlerde saldırıya uğradığını söyledi.

Hapishane servisi sözcüsü yaptığı açıklamada, "Nijerya Islah Teşkilatı ve Gözaltı merkezine bağlı diğer güvenlik teşkilatlarının silahlı ekibi yanıt verdi ve tesise sakinlik sağlandı ve durum kontrol altında" dedi.

İçişleri bakanlığı daimi sekreteri Shuaib Belgore, 900 mahkumun bulunduğu cezaevinin dışındaki gazetecilere, baskın sırasında bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.

Şüpheli Boko Haram saldırganlarının cezaevinde tutulan üyeler için geldiğini söyledi.

“Özel olarak işbirlikçileri için geldiler, ama onları elde etmek için…, bazıları genel (hapishane) nüfusunda, bu yüzden kaçtılar ve o topluluktaki diğer insanlar da kaçtı, ancak çoğu geri döndü.” dedi Belgor.

600'den fazla mahkumun kaçtığını, ancak yarısının geri alındığını ve bir insan avının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kendilerini polise ihbar ettiler, bazılarını saklandıkları çalılardan başarıyla kurtardık ve (şimdi itibariyle) hapishane hücrelerinden çıkan yaklaşık 600 kişiden yaklaşık 300'ünü aldık” dedi.

Hapishanenin dışında, Çarşamba sabahı kurşun delikli çok sayıda aracın kömürleşmiş kalıntıları görüldü ve bu, baskın sırasında çevrede silahlı çatışmaların yaşandığını doğruladı.

Mahkumları serbest bırakmak isteyen silahlı adamların hapishanelere saldırıları, son yıllarda Batı Afrika ülkesinde olağan olaylar haline geldi. Al Jazeera'nin basında çıkan haberlere ve resmi firari sayılarına ilişkin bir analizine göre, 2010 ve 2021 yılları arasında ülke genelinde 7 binden fazla kişi hapishanelerden kaçtı.

Geçen Nisan ayında, güneybatı Imo eyaletindeki Owerri hapishanesinden 1.800'den fazla mahkûm , gardiyanlarla silahlı bir çatışmanın ardından silahlı adamlar duvarları patlatmak için patlayıcılar kullanarak kaçtı .

Son olay, silahlı kişilerin kuzeydeki Katsina eyaletinde Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin bir ön konvoyunu pusuya düşürmesinden saatler sonra geldi.

Buhari'nin Nijer sınırına yakın memleketi Daura'ya giderken meydana gelen saldırı sırasında cumhurbaşkanı konvoyda yoktu. İki kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, saldırganların "konvoya eşlik eden asker, polis ve güvenlik personeli tarafından püskürtüldüğü" belirtildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hemen belli olmadı.

Nijerya, son yıllarda Boko Haram grubu ve ülkenin kuzeydoğusundaki kıymık grupları ve kuzeybatıda faaliyet gösteren ağır silahlı suç çeteleri tarafından 13 yıldır süren şiddetli silahlı ayaklanmayla mücadele eden güvenlik güçleri ile artan bir güvensizlik yaşadı. Şiddet yavaş yavaş ülkenin Abuja'nın bulunduğu merkeze doğru ilerledi.

Bu arada, yerel olarak haydutlar olarak bilinen silahlı adamlar, kuzeybatı ve orta Nijerya'da kendilerine karşı askeri operasyonlara rağmen, genellikle köylere baskın düzenleyip yağmalıyor ve fidye için toplu adam kaçırmalar gerçekleştiriyor.