Silahlı Adam Kopenhag Alışveriş Merkezinde Üç Kişiyi Öldürdü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis Müfettişi Soren Thomassen gazetecilere verdiği demeçte, 22 yaşındaki Danimarkalı bir adamın Pazar günkü silahlı saldırı nedeniyle tutuklandığını ve adam öldürmekle suçlandığını söyledi.

Saldırıya başka birinin karıştığına dair bir belirti olmadığını ve ateş etme nedeni hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırı, Tour de France bisiklet yarışının ilk üç etabına ev sahipliği yaptıktan hemen sonra, neşeli bir haftanın sonunda Danimarka'yı sarstı. Etkinlik, ülke genelinde sokaklara yüz binlerce Danimarkalıyı neşelendirdi.

“Danimarka Pazar gecesi acımasız bir saldırıya uğradı. Birkaç kişi öldürüldü. Daha da yaralı. Masum aileler alışveriş yapıyor veya dışarıda yemek yiyor. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler," dedi Başbakan Mette Frederiksen Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada.

“Güzel ve genellikle çok güvenli sermayemiz bir saniyede değişti” dedi. Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerini desteklemeye teşvik etmek istiyorum” dedi.

Çekim, öğleden sonra geç saatlerde İskandinavya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan ve Danimarka başkentinin eteklerinde bulunan Field's'de gerçekleşti.

Görgü tanıklarına göre, silah sesleri duyulduğunda, bazı kişiler dükkanlara saklanırken, diğerleri panik içinde izdiham içinde kaçtı.

"Tam bir terör. Bu korkunç," dedi 53 yaşındaki bir BT danışmanı olan Hans Christian Stoltz, kızlarını İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın Pazar gecesi alışveriş merkezinin yakınında yapılması planlanan bir konseri izlemeye götüren. “Bir insanın bunu başka bir insana nasıl yapabildiğini merak edebilirsiniz, ancak bu mümkün olan her şeyin ötesinde…

Yerel basın, olay yerinde ağır silahlı polis memurlarının yanı sıra alışveriş merkezinden dışarı koşan insanları gösteren görüntüler yayınladı.

Thomassen, kurbanlar arasında 40'lı yaşlarında bir adam ve iki "genç" olduğunu söyledi, ayrıntı vermeden. Üçü ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı" dedi.

Müfettiş, polisin ilk ateş etme raporlarını 17:37'de (15:37 GMT) aldığını ve şüpheliyi 11 dakika sonra tutukladığını söyledi. Şüpheliyi "etnik bir Danimarkalı" olarak tanımladı, tipik olarak birinin beyaz olduğu anlamına gelen bir tabir.