Sıkıntı Yaşayan Dar Gelirli Vatandaşlar Hemen Garanti Bankası, TEB ve Akbank'a Başvursun, 20.000 TL Şartsız Olarak Veril

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere Garanti Bankası TEB ve Akbank, 20000 TL'ye kadar kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası Teb Bankasi ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi olarak işlem yapabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, başvuru yapması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası TEB Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa o nakit ihtiyacı olması durumunda banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka şubelerinden başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, ayrıca SMS servisini kullanarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 90 gündür çalışıyor olmasını istemektedir. Garanti Bankası kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapmaktadır.

Teb Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Tc Kimlik Numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaktadırlar. Teb Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere Banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda internet bankacılığını kullanarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapabiliyor. Akbank ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırarak da sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor.