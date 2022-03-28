Sıkı Durun! 41 Yaşında Erken Emekli Olabilirsiniz! Son dakika detayları belli oldu

Sıkı Durun! 41 Yaşında Erken Emekli Olabilirsiniz. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olmak amacıyla sabırsızlık içinde bekleyen vatandaşlara SGK tarafından son zamanlarda müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. Artık 41 yaşında emekli olmanız mümkün hale gelecek. Sigorta girişi tarihlerde bulunanlara az evvel emekli maaşı ile ilgili müjdeli haber SGK resmi internet sayfası üzerinden geldi.

41,42 ve 46 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı!

O tarihlerde ödeme gerçekleştiren vatandaşlara aylık bağlanacak. Emekli sandığı, BAĞ-KUR ile SSK emeklilerinin ya da emekli olmak amacıyla bekleyenlerin emekli olma hayali artık gerçeğe dönüşecek. Prim ile çalışma günü gibi pek çok önemli detay emekli olmak isteyen vatandaşların önünde duran çok büyük problemler arasında yer alıyor. Diğer taraftan bakıldığında bazı meslek gruplarını erken emekli olma koşulu getiriliyor. Yaş koşulu, bazı meslek gruplarına göre değişiklik gösterebiliyor. 41 yaşında emekli olabilmek amacıyla gerekli olan bütün şartları ve çok daha fazlasını bu haberimizde sizin için derledik.

· Emekli sandığı kanunu hükümleri gereğince yaş haddinden emekliliğe ayrılan vatandaşlara en az 5400 prim gün sayısının ödenmiş olması halinde,

· Özel kanunlar gereğince kadrosuzluk sebebiyle emekliliğe ayrılan vatandaşlara yaş koşulu aranmaksızın prim ödeme gün sayısının en az 9000 gün olması durumunda,

Emeklilik yani yaşlılık aylığı kendilerine bağlanacaktır. Böylelikle bu hallerde bağlanan yaşlılık aylıkları ise kanunda aranan yaş ile prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya dek bunları çalıştıran kamu idareleri tarafından tahsil edilecek