Sigortalı olarak çalışan kişiler bu habere dikkat! Sigortalı süresine göre bankalar nakit verecek!

Bankalar yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek Kredi olabilecekleri yeni kampanyalar başladı. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler de hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve banka şubeleri üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Kamu bankaları ve özel bankaları tarafından başlatılan bu kampanyalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesi olarak da kredi kullanabiliyorlar. Sizleri şimdi kampanyayı başlatalım bankaların listesini yayınlayalım...

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredi başvurusu yapmak için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank SMS ile kredi başvurusu yaptırılan bankaların başında gelmektedir. Cep telefonunuz üzerinden şubeleri gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda akbank'ın Kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Akbank ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlamaktadır.

DenizBank

Denizbank üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hesabınıza yatırılacak olan parayı hemen mobil uygulamanız üzerinden halledebilirsiniz. Ayrıca bankanın sms kredi servisini kullanarak Kredi başvurusunda bulunmanız mümkün. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına gönderiyor.

Kamu bankaları

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigortası yatırması durumunda Kredi imkanı sağlamaktadır. Kamu bankaları sadece ihtiyaç kredisi değil vatandaşlara konut kredisi taşıt kredisi gibi Kredi seçeneklerini de sunarken ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız için de banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurunuzu banka şubelerinden ve bankadan internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak yapabiliyorsunuz.