Sigortalı çalışanlara Müjde, 100.000 TL net kredi ödemesi yapılacak

Sigortalı olarak çalışan kişilere 100.000 TL'ye kadar net Kredi verileceğini duyurusu yapıldı. Ülkemizdeki kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapılan bu açıklama sonrasında 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve olacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bazı banka kredi politikalarını da uygun olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa banka kredi notu ve Banka kredi sicili temiz olması durumunda onay olabilir ve 24 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi kullanabilirler.

Ziraat bankası'ndan 100.000 TL ye kadar net ödemeli kredi kampanyası

Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar net ödemeli kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutar kadar kredilerini hesaba yatırabilir size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Bir diğer kamu Bankası olan ve düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank 24 ay vadeye kadar müşterilerine kredi onayı veriyor. Sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması durumunda Vakıfbank kredi notunuz düşük olsa bile sizlere kredi onayı verecektir. Size en yakın banka şubesine giderek maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve masrafsız Kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler de 24 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunacak. Sigortalı olarak çalışan kişiler en az 3 aylık sigortaları olması durumunda bu bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi hemen kullanabilirler.

Belirtilen bu bankalar haricinde Finansbank İş Bankası Şekerbank Yapı Kredi Bankası Akbank TEB Bankası ve ING bank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar masrafsız ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.