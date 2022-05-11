Sigorta Girişi Olanlar Keyif Edecek! SGK'dan Sıfır Faizli Konut Kredisi Verilmeye Başlandı! 240 Bin TL İçin Başvuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklanmalara göre bazı koşulları yerine getirmiş olan vatandaşlar açısındankonut kredisi avantajı sağlanacak.

Özellikle de orta ve alt gelirli vatandaşlara ilişkin konutları, modern kentleşme ile yaşama geçirilen TOKİ'nin kampanyalı konut satış açısından sosyal güvenlik kurumuna yoğun bir ilgi var.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen faizsiz konut kredisinden kimler faydalanabilir? Faizsiz konut kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde.

TOKİ tarafından düşük kredili ve faizsiz konut kredisi açısından sosyal güvenlik kurumu müracaat işlemleri ile konuları son gelişmeler ile beraber takip edilmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu TOKİ faizsiz konut kredisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan veri paylaşımına ilişkin protokol' hükümleri gereğince 5510 sayılı kanun maddelerini içine alacak şekilde faizsiz konut kredisi hak sahipliği müstahaklık bilgisi sorgulaması Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak. Müracaat işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların belirli koşulların yerine getirmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma Hakkı bulunan vatandaşlara 'hak sahipliği belgesi' ile 'TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi' düzenlenmektedir. Fakat kurum ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imzalanan veri paylaşımına yönelik protokol gereğince kurumdan 5510 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince faizsiz konut kredisi hak sahipliği müstahaklık bilgisi sorgulaması Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan bir şekilde yapılmaktadır.

Bu nedenle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 56. maddesi ile mülga 45 ve 64. maddelerine göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 47. maddesi hükümleri gereğince 2330 sayılı nakdi tazminat aylık bağlanması hakkında kanuna göre 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektirecek kanun hükümlerine göre vazife ya da harp malülü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlanan kişilerin hesapları ile alakalı yapılacak işlemler ile bu projeden faydalanmaları sağlanacak.