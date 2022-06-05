Sigaraya 4 TL Zam! Haziran 2022 ÖTV Zamlı En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyat Listesi Güncellendi! Sigara fiyatları tiryakiler arasında ve fiyatını merak edenler açısından merak edilmeye devam ediliyor. Haziran ayına girilmesiyle beraber özel tüketim vergisi (ÖTV) sigara fiyatları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sigaraya 4 TL zam yapıldı mı? En ucuz ve en pahalı sigara hangileri oldu? Cevapları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

Sigaraya 4 TL Zam Yapıldı Mı?

Alkollü içecekler ile tütsün ürünlerine özel tüketim vergisi artışı geldi. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı %25 oranında artarken diğer taraftan Sigarada ise oldu. ÖTV zammı ile fiyatlarda meydana gelen 'luk artışın ne zaman yansıyacağı merak edilmeye başlandı.

İşte Karşınızda Güncel Sigara Fiyatları Listesi 1 Haziran 2022

· Bianca 27 TL,

· Blue-Grey Polo 25 TL,

· Marlboro Touch 28 TL,

· Marlboro Edge 27 TL,

· Marlboro Roll 50 27 TL,

· Kent Blue 24 TL,

· Marlboro 29 TL,

· Samsun 24 TL,

· Maltepe 24 TL

· Wilson 27 TL,

· Camel 26 TL,

· Navy, White West 23.50 TL,

· Parliament 29.50 TL,

· Muratti 27 TL,

· L&M 25.50 TL,

· Muratti Blu 26 TL,

· Lark 26 TL,

· Winston Slender 26 TL,

· Chesterfield 25.50 TL,