Sıfır Faizli Kredi Almak İsteyenlere 100.000 TL'ye Kadar Kredi Verileceği Duyuruldu, Faizsiz Kredi Detayları Beli Oldu

Faiz ödemeden kredi imkanı sunulan kampanya duyurusu son dakika olarak bildirildi. TC kimlik numarası ile sıfır faizli kredi limitlerinin 100.000 TL’ye kadar verileceği duyuruldu.

Bankalar ihtiyaç sahipleri için şartları belirledi ve faizsiz kredi vereceğini duyurdu. Hem kamu hem de özel bankalar aracılığı ile verilecek olan destek kredisinde 24 ay vade ile 100.000 TL, 36 ay vade ile 50.000 TL kredi verileceği iletildi. Bu destek kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler sıfır faiz ile kredi kullanmak istemeleri halinde kamu ve özel katılım bankalarından başvuru sağlayabileceklerdir. Kişiler TC kimlik numaraları ile başvuru yaparak diledikleri zamanda kredi kullanabileceklerdir.

Sıfır Faizle Ziraat Katılım Bankasından Kredi

Ziraat Katılım Bankası kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından kurulmuş olup vatandaşlara faizsiz işlem sağlamaktadır. Ziraat Katılım Bankası bu kapsamda 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini iletti. Bu destek kredisi sıfır faizli olarak verilecektir. Kampanyadan yararlanacak olanların sigortalı çalışan ya da emekli olmaları halinde 100.000 TL’ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. İhtiyaç sahipleri kendilerine en yakın Ziraat Katılım Bankası şubelerine başvuruda bulunarak, kredinin onaylanması halinde anında banka hesaplarına kredileri aktarılacaktır.

Sıfır Faizle Vakıf Banktan Kredi

Kamu bankası olan ve kişilere faiz oranı yerine kar payı oranı ile hizmet veren Vakıf Katılım Bankası destek kredi imkanı sağlamaktadır. Banka tarafından sunulan şartların sağlanması halinde kişiler Vakıf Katılım Bankası şubesine giderek anında kredi kullanabileceklerdir. Bunun yanı sıra Vakıf Katılım Bankası 100.000 TL’ yi aşan ipotekli ihtiyaç kredi imkanı da sunmaktadır. İhtiyaç sahiplerine ev, arsa, dükkan ipoteği ile banka aracılığıyla 100.000 TL kredi verilecektir. Emekli olmuş vatandaşlar bu kampanyadan emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda faydalanabileceklerdir.

Sıfır Faizle Kuveyt Türk Katılım Bankasından Kredi

Kuveyt Türk Katılım Bankası kişilere bütün banka işlemlerini İslami şartlara uygun olarak gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi kampanyası sunmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler en yakın banka şubelerine giderek başvuru yapabilir ve anında krediyi hesaplarına geçirebilmektedirler. Sigortalı çalışan ve emekli olan vatandaşlar 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanıyla krediden yararlanabileceklerdir.