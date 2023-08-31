Otomobil fiyatlarındaki sürekli artış, potansiyel alıcıların cesaretini kırmış ve istedikleri araçlara sahip olamamalarına neden olmuştur. Bir zamanlar ulaşılabilen sıfır otomobil sahibi olma hayali, pek çok kişi için uzak bir gerçek haline geldi.

En uygun fiyatlı sıfır otomobil bile artık 500.000 TL gibi dudak uçuklatan bir fiyatı aşıyor. Bir zamanlar dar gelirliler için bütçe dostu bir seçenek olarak görülen Renault Clio ise 800.000 TL sınırını aşmış durumda. Ayrıca, Renault tarafından sağlanan kredi tutarı da arttı, ancak aylık taksit tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şaşırtıcı bir şekilde, Renault Clio'nun aylık taksiti 28.070 TL'ye fırladı. İşte güncel fiyatlar.

RENAULT CLİO ARTIK UYGUN FİYATLI DEĞİL

Renault'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Renault Finans tarafından sunulan finansal kampanya, Renault modellerini satın almak isteyen bireysel müşteriler için geçerli. Kampanya kapsamında 250.000 TL kredi tutarı, 12 ay geri ödeme süresi ve %3,78 faiz oranı üzerinden aylık 28.070 TL ödeme yapılıyor.

Bu finansman kampanyalarının Renault Finans tarafından belirlenen hüküm ve koşullara tabi olduğunu ve diğer tekliflerle birleştirilemeyeceğini belirtelim. Ayrıca, kredi tahsis ücretlerinin kredi tutarına dahil olmadığı da ifade edildi.

RENAULT CLİO AĞUSTOS 2023 FİYATLARI

Otomobil fiyatlarındaki durmak bilmeyen artış, yeni bir otomobil satın almak isteyenlere hayal bile kurdurmuyor. İşte Clio’nun yeni fiyat listesi:

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Donanım Paketi 826.900 lira

Renault Clio Joy 1.0 TCe 90 bg Donanım Paketi 857.000 lira

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Donanım Paketi 921.900 lira

Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 bg Donanım Paketi 868.000 lira

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Donanım Paketi 959.900 lira

Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Donanım Paketi 1.018.000 lira

Ne yazık ki en düşük donanım paketi fiyatı 826 bin 900 TL'ye ulaştı.