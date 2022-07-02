Sierra Leone, Değeri Güçlendirmek İçin Yeniden Adlandırılmış Para Birimi Başlattı

Merkez bankası, Sierra Leone'nin banknotlardan üç sıfır atarak ancak değerlerini değiştirmeden yeniden adlandırılmış bir para birimi başlattığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kelfala Murana Kallon, Reuters'e verdiği demeçte, Batı Afrika ülkesi ile finansal işlemlerin leone para biriminin yeniden ayarlanmasına hazırlık olarak Çarşamba gününden bu yana askıya alındığını söyledi.

Başkan Julius Maada Bio, Cuma günü ilerleyen saatlerde başkent Freetown'da bir merkez bankası açılış etkinliğinde yeni banknotları kullanan ilk kişi olacak.

Yetkililer, değişikliğin nakit taşımayı ve ödemeler için kullanmayı kolaylaştıracağını söylediler.

Ayrıca, şu anda dolar karşısında yaklaşık 13.000'de dalgalanan yuvarlanan leone'yi güçlendirme çabalarının ortasında geldi.

Üniversite öğrencisi İbrahim Mattia Reuters'e verdiği demeçte, "Leone'nin dolar karşısında, en azından görünüşte değer kazandığını bilmek psikolojik bir destek" dedi.

Ancak ana muhalefetteki Tüm Halk Kongresi partisi de dahil olmak üzere eleştirmenler, yeniden adlandırmanın kafa karıştırıcı olduğunu ve hiçbir değer katmadığını söyledi.

Orta yaşlı bir memur olan Mohamed Koroma, "Çok fazla belirsizlik" dedi. “Bu kozmetik hareketin bizi mevcut zorlu ekonomik iklimin ortasında nereye götüreceğini görmek için bekliyoruz.”

Sierra Leone'nin banknotlarının değeri şu anda 1.000, 2.000, 5.000 ve 10.000 leone'dir.