Sierra Leone Başkentinde Akaryakıt Tankeri Patlaması

Yetkililer, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir akaryakıt tankerinin çarpışmasının ardından patlayarak en az 99 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Patlama Cuma günü geç saatlerde Freetown'un hemen doğusundaki Wellington banliyösünde bir tankere çarptıktan sonra gerçekleşti.

Sağlık bakan yardımcısı Amara Jambai, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Cumartesi öğleden sonra ölü sayısının 99'a ulaştığını ve şehirdeki hastanelerde ve kliniklerde 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söyledi. Liman kenti belediye başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, kurbanlar arasında, delinmiş araçtan sızan yakıtı toplamak için akın eden kişiler olduğunu söyledi.

Doğrulanmamış sosyal medya görüntülerinin gösterdiği gibi, alevler yakındaki dükkanları ve evleri alevler içinde bırakırken, birkaç kötü yanmış kurban sokaklarda yatıyordu. Aki-Sawyerr, "Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraf görüntüleri üzücü" dedi. Belediye başkanı, mülke verilen hasarın henüz bilinmediğini, polis ve yardımcısının afet yönetimi yetkililerine yardım etmek için olay yerinde olduğunu da sözlerine ekledi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı başkanı Brima Bureh Sesay, olay yerinden çevrimiçi olarak paylaşılan bir videoda, “Çok fazla can kaybımız, yanmış cesetlerimiz var” dedi. "Korkunç, korkunç bir kaza."

Patlama mahallinden konuşan bir gazeteci olan Omar Fofana, El Cezire'ye düzinelerce insanın çeşitli hastanelere başvurduğunu söyledi. Hastanelerin "cevap verebilmek için ihtiyaç duydukları her şeyi istemeleri" nedeniyle sağlık hizmetleri esnetildi. Fofana, patlama sırasında birçok kişinin yoğun trafikte oturduğunu söyledi.

Ölen ya da yakılanların çoğu araçlarının içinde yandı” dedi. Fofana'ya göre, Cumartesi günü daha sonra ülkenin cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceği bir acil müdahale toplantısı yapılması bekleniyor. Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerine katılmak üzere İskoçya'da bulunan Başkan Julius Maada Bio, "korkunç can kaybından" üzüntü duydu. Twitter'da, "Sevdiklerini kaybeden ailelere ve bunun sonucunda sakat kalanlara en derin taziyelerimi sunuyorum" diye yazdı.