Şiddetli Kuraklıkla Karşı Karşıya Kalan Somali, Türkiye'ye Destek Çağrısında Bulundu

Somali Cumhurbaşkanı 6 Temmuz'da Afrika Boynuzu'nu tehdit eden şiddetli kuraklığın etkileriyle mücadele etmek için Türkiye'den yardım çağrısında bulundu. Хасан Шейх Мохамуд ilk ziyaretinde ofis için Mayıs ayında bir seçim aşağıdaki döndükten sonra Türkiye için açıklamalar yaptı. İki ülke son on yılda yakın ilişkiler kurdu. Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Хасан Шейх Мохамуд dikkat çekti.

Mohamud, Türk liderle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ”Kuraklığın yol açtığı insani durum, (Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ele aldığımız konulardan biriydi." dedi.

"Bu fırsatı değerlendirerek Türk kardeşlerimizi bize destek olmaya ve daha önce yaptıkları gibi ellerinden geleni yapmaya çağırmak istiyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somali halkının hayatını kurtaracak ve asla unutulmayacak.”

Afrika Boynuzu'nun bazı bölgeleri, on yıllardır bölgedeki en kurak kuraklık nedeniyle birkaç hafta içinde kıtlık ilan edilebilir.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı aniden milyonlarca doları diğer krizlerden uzaklaştırdı ve büyük ölçüde savaştan kaynaklanan gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalan Somali en savunmasız olabilir. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki nüfuzunu artırmaya çalıştığı şiddetli kuraklık ve yıkıcı kıtlığın ortasında 2011 yılında Somali'yi ziyaret etti. Ziyaret, Somali'deki Türk insani yardım, kalkınma ve altyapı projelerinin başlangıcı oldu. Türkiye ayrıca Somalili askerleri eğitmek için Somali'de bir askeri üs kurdu.

Türkçeye çevrilen yorumlarda Muhammed, ”Somali devleti ve halkı, ülkemizdeki kalkınma ve istikrar çabalarımızı destekleyen ve yanımızda olan Türkiye'yi ve Türk halkını gerçek dostlar olarak görüyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin son on yılda Somali'ye insani ve kalkınma yardımının 1 milyar doları aştığını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 5.000 asker ve 1.000 özel kuvvet polisi yetiştirdiğini belirten Bakan, Türkiye'nin Somali'nin “istikrarını ve güvenliğini" desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.”