Sicili Bozuk Olanlara Müjde, Sicil Affı Değil, Banka Kendisi Af Çıkardı, 40000 TL Veriyor

Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler, sicili bozuk olduğu için onay alamıyorlar. Bankalardan kredi alamayan kişilerde, sicili bozuk olması ile birlikte, sicil affını beklemektedirler. Ülkemizde sicil affı çıktı ama bunu her bankanın uygulamadığını söylemek istiyoruz. Bu sebepten ötürü kamu bankaları da yeni bir kredi kampanyası yaparak, 40000 TL'ye kadar sicili bozuk olan kişilere onay verecekler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte, bu kredi içinde belirli şartlar konuldu. Verilen şartlara uygun olan kişiler, 40000 TL alabileceklerdir.

Bankalar pandemi döneminde, bu kampanyalara devam edecek. Özellikle kamu bankalarından maaş alan ama sicili bozuk olduğu için onay alamayan belirtilen şartlarda hemen kredi kullanabilecekler. 40000 TL kredi aldığınız zaman 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredilerinizi kullanabileceksiniz.

Şartlar Nelerdir?

Kredi başvurusu şartları şu şekilde;

Kredi kullanacak olan kişinin 18 yaşından büyük TC vatandaşı olması gerekmektedir.

Kredi sicili bozuk olan kişiler, kredi sicili bozuk olan ve icralık olan tüm borçlarını kapatmaları gerekmektedir.

Borçlarını kapatan kişiler, icralık borçlarını kapattıysa, borcu yoktur kağıdı ile bankaya başvuru yapması gerekiyor.

Kredi alacak kişilerin emekli olması durumunda, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'a taşıması gerekmektedir.

Kredi alacak kişi devlet memuru ise en az 3 aylık memur olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa en az 12 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesinden başvuru yapacak, kredi değerlendirmesi 1-4 iş günü sürecektir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine kimlik, gelir belgesi ve borcu yoktur kağıtları ile birlikte giderek başvurularını yapabileceklerdir. Özellikle emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bankaya taşıdıktan sonra, kredi notu ne kadar düşük olursa olsun bankadan 40 bin TL ve üzerinde kredi alabileceklerdir.

Eğer kişiler, kredi alacakları limit 100 bin TL üzerindeyse, bankaya ipotek vererek kredi başvurusu yapabileceklerdir. Banka ipotekli olarak teminat karşılığında krediler veriyor. Yine 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde taşınmaz ipotek vererek kredi kullanabilirsiniz.