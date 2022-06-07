Sıcak Havalar Psikoloji Bozabiliyor! Psikolog Evre Açıkladı

Sıcak havaların sebep olduğu problemler hakkında önemli bilgileri vatandaş ile paylaşan Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, dikkatleri üzerine çekti. Bu problemlerin başında uyku problemlerinin bulunduğunu ifade eden Evre, yetersiz uykunun yorgun ve bitkin hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirdiğini anlattı. Sıcak havaların sebep olduğu bu etkilerin insan psikolojisini de yakından etkilediğini açıklayan Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil Evre, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yaz aylarının pek çok insan için deniz ya da tatil demek olsa bile öfke denetleme problemlerinin de artış gösterdiği bir dönem olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra yaz aylarının çoğu kişi için rahatlama olduğunu ifade eden Tuğçe Denizgil Evre, konu hakkında yapılmış olan araştırmaların pek çok toplumda suç işleme oranlarının sıcak havalara denk geldiğini ve bu dönemde suç işleme oranlarında artış yaşandığı ifade etti.

Evre sıcak havaların sebep olduğu problemlerin başında da uyku sorunlarının geldiğini ifade ederken bipolar hastalarının hareketli ve aşırı neşeli seyreden manik döneminin tetiklenebileceğini de aktardı. Bunun yanı sıra uykusuzluğun gün içerisinde sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik ve tahammül edememe gibi problemlere de yol açabileceği belirtildi. Bunun da gerek sosyal, gerek profesyonel ilişkiler ve gerek duygusal ilişkilerde bozulma ya da yıpranmaya sebep olabileceği söylenildi.

Yaz aylarında sıvı tüketiminin yeterince olmadığı dönemlerde iştah kaybı, isteksizlik hissi, yorgunluk ve halsizlik yanında çabuk öfkelenme gibi tutumların da artabileceği konusuna vurguda bulunuldu. Psikolog Evre meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla yaz mevsiminde sıvı tüketimine daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan sıcak havalarda rahat kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği ve vücudu bu şekilde daha konforlu hissettirip stresi azaltabileceğimiz söylenildi. Akşam saatlerinde ise keyif alınabilecek zamanların yaratılması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuldu.