Sıcak Haber: Nakit İsteyen Emekliye 40.000 TL Ödeme Verilecek! Açıklama Bankadan Geldi ve Mutlu Haber Yayımlandı...

Emekli maaş hesabı olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankalar yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi 5 dakika içerisinde kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanacaktır. Maaşlarını kamu bankalarından alan vatandaşlar, daha düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanırken PTT üzerinden eğer emekli maaşı almanız durumunda ise sizlere, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere emekli maaşları bu bankada olması durumunda başvurularını, şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de başvuru yapabiliyorsunuz.

HALKBANK

40000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Halkbank'ta destek verecek. Başvurularını bu banka üzerinden yapacak olan emeklilerin maaş müşterisi olmaları durumunda nakit kredi imkanından faydalanacağını söylemek istiyoruz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız, Halkbank, Emekli Kredisi kampanyasına katılmanız istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamaya giriş yaparak buradan da başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.

VAKIFBANK

Devlet bankası Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarının belirli katlarına kadar ihtiyaç kredisi alabildikleri gibi gelir belgesiz 40000 TL kredi onayı alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanacağınızı söylemek isteriz. Banka mobil uygulamasını kullanan vatandaşlarda ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirebilir ve internet bankacılığı üzerinden düşük faizli ve gelir belgesiz, emekli kredisi kullanabilir.

PTT

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası hazırlayan, PTT Aktif Bank aracılığı ile birlikte sizlere kredi vermektedir.