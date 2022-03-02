Show TV’nin Oğlum dizisinden yürek yakan sahne! Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Peki, Oğlum 4. bölümünde neler yaşanacak? Oğlum Demet ve Zeynep arasındaki duygusal anlar! İşte detaylar…

Oğlum dizisi ekrana geldiği ilk bölümden itibaren duygusal sahneleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ‘’Bir umut hikayesi’’ olarak tanıtımı yapılan dizi, anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi duygusal açıdan ele alıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Songül Öden, Timur Acar, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka yer alıyor. Oğlum 3. bölüm finali nefes kesici bir sahneyle sona ermişti. Efe, Kaan’ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Zeynep ve Tuğrul’un yalan söylemesine rağmen Efe doğru olanı yapmak istemişti.

Ailesinin tüm baskısına rağmen vicdanının sesini dinlemeye karar verdi. Demet’in de Efe ile konuşması itiraf aşamasında etkili olmuştu. Oğlum son bölümünde Zeynep ve Tuğrul’un uçurum kenarındaki yüzleşme sahnesi şok etkisi yarattı. Zeynep’in Tuğrul’u ilgisizlik ve sevgisizlikle suçlaması dikkatlerden kaçmadı. Efe’yi hiçbir zaman oğlu olarak istemediğini söyledi. Tuğrul ise Zeynep’i kanlı gömleği vermesi yüzünden suçluyordu. Efe’nin Kaan’ı öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından cezaevine gönderildiği anlar Oğlum 4. bölüm fragmanında gösterildi. Efe’nin çaresizliği ve Zeynep’in yakarışı yürekleri dağladı.

Oğlum 4. bölümünde neler olacak?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi konumuna yükselen Oğlum 4. bölümü için geri sayım başladı. Oğlum 4. bölüm ön izleme sahneleri ise heyecanın artmasına neden oldu. Efe, cezaevine gönderiliyor. Korku ve endişe içerisindeki Efe’nin psikolojisi bozuluyor. Ağır bir sınav vermek zorunda olan küçük çocuk sığınacak bir liman arıyor. Melike ve İlyas’ın acısı ise katlanarak artıyor. Melike’nin dayanacak gücünün kalmaması İlyas’ın öfke patlaması yaşamasına neden oluyor. Ailesinin dağılmasını engellemek isteyen İlyas çaresiz kalıyor. Efe’nin durumuna da üzülen Melike yaşadığı acının hesabını soramamaktan dolayı yıkıma uğruyor. Zeynep ise oğlunu kurtarmak için ne yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Zeynep’in annesiyle olan ilişkisi ve geçmişindeki travmalarda gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

