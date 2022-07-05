Shell, Katar Gaz Sahası Genişletme Projesinde Hisse Satın Aldı

Petrol ve gaz şirketi Shell, QatarEnergy'nin dünyanın en büyük doğal gaz sahasında üretimi genişletmek için yaptığı 29 milyar dolarlık projeye katılarak beşinci ve son uluslararası ortak oldu.

İngiltere merkezli şirket, North Field East projesinde TotalEnergies, Eni, ConocoPhillips ve ExxonMobil'e katılarak açıklanmayan bir meblağ için yüzde 6.25 hisse aldı.

QatarEnergy, North Field genişlemesinin şimdiye kadar görülen en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi olduğunu söyledi. Ukrayna'da devam eden savaş, Avrupa ülkelerini Rus kaynaklarını kullanmayı bırakmaya ittiğinden, enerji kaynakları üzerinde yoğun jeopolitik gerilimlerin olduğu bir zamanda geliyor .

Genişlemenin Katar'ın LNG üretimini mevcut 77 milyon tondan 2027 yılına kadar 110 milyon tona çıkaracağı tahmin ediliyor.

Katar Enerji Bakanı ve aynı zamanda QatarEnergy başkanı ve CEO'su olan Katar Enerji Bakanı Saad Sherida al-Kaabi, “LNG işindeki en büyük oyunculardan biri olarak [Shell]'in küresel enerji talebini ve güvenliğini karşılamaya yardımcı olacak çok şeyi var” dedi.

QatarEnergy, Körfez'in altından İran topraklarına uzanan Kuzey Sahasının dünyanın bilinen gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu elinde tuttuğunu tahmin ediyor.

Projenin, taşınmasını kolaylaştıran soğutulmuş gaz formu olan LNG'nin 2026'da devreye girmesi bekleniyor.

Proje, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'nın enerji kaynaklarının büyük bir darbe almasıyla artan bir uluslararası önem kazandı.

Güney Kore, Japonya ve Çin, Katar'ın LNG'si için ana pazarlar oldu.

Ancak geçen yıl Avrupa'yı vuran bir enerji krizinin ardından, Körfez devleti İngiltere'ye ekstra tedarik konusunda yardım etti ve ayrıca Almanya ile bir işbirliği anlaşması duyurdu .

Avrupa geçmişte Katar ile uzun vadeli enerji anlaşmalarını reddetmişti, ancak Ukrayna savaşı bir tutum değişikliğine neden oldu.

Katar gazı, üretimi en ucuz gazlar arasında yer alıyor ve kişi başına dünyanın en yüksek gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) sahip olan bu küçük ülkede ekonomik bir mucizeyi körükledi.

Katar'ın ayrıca önümüzdeki aylarda bir başka genişleme olan North Field South'un ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.