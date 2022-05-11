SGK'nın 'Sıfır Faizli Konut Kredisi' Kampanyasını Duydunuz Mu? Kim, Nasıl Başvuru Yapabilir ? Cevabı Burada! Ülkemizde artış gösteren kira ile ev fiyatları ile barınma problemleri patlak vermişken diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından faizsiz konut kredisi desteği sunulacağı açıklandı.

Faizsiz konut kredisi desteğinden kimlerin faydalanacağını merak ediyorsanız bu haberimizin devamını okumanızı tavsiye ediyoruz. Buna göre sosyal güvenlik kurumu tarafından bazı durumlarda faizsiz konut kredisi desteği verildiği dile getirilirken, 2022 senesi açısından 240 bin TL'nin üzerinde sıfır faiz oranı ile kredi desteğinden faydalanmak açısından Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile beraber Ziraat Bankası'na müracaat işlemlerinin yapılması gerekir.

Faizsiz krediden sigortalı vatandaşın kendisi ya da geride kalan hak sahiplerinden eş, çocuk, anneyle baba faydalanabiliyor ve buna göre 3000 TL ayrılığı bulunan 0 faiz oranı ile kredi açısından 750 TL tutarında taksit ödemesi yapıyor.

Bu kampanyadan kimler faydalanabilir?

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, Emekli Sandığı kapsamında bulunan harp veya daha o vazife malülü olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ile 15 Temmuz gazileri ile dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden faydalanabilir.

Hak sahibi olmak yeterli koşul mu?

Öncelikli olarak mağrurun kendisi kullanabiliyor fakat faizsiz kredi hakkından faydalanmaksızın hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan dul eşini, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydı ile talep işlemlerini yerine getiren çocuklarına müştereken ve bunlar olmadığında ise öncelikli olarak al bana ya ya da babaya 1 konut ile sınırlı olmak üzere kullandırılır.