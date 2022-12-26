SGK'lı SSK'lı çalışana ekstra avantajlar: 8 maaş birden yatıyor, almayan hiç kimse kalmayacak!

8 maaş birden yatıyor, almayan hiç kimse kalmayacak! SGK'lı SSK'lı çalışana ekstra avantajlar... Çalışma hayatına dair çok çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler işçinin haklarını korumaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bu düzenlemeler sadece işçilerin değil işverenin de haklarını korumak için yapılmaktadır. Çalışma hayatına ait düzenlemeler arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, fesih hakkı gibi birçok düzenleme her iki tarafın haklarının korunması için yapılmaktadır.

Kanunen Verilen Haklar

Yasalarda işçinin korunması için konulmuş olan maddelerde işçilerin güvence altında olması için bazı maddeler yer alıyor. Bunlardan biri de işverenin kafasına göre işçiyi işten çıkaramamasıdır. İşçi şayet işten çıkarıldığında işe geri dönemiyorsa bu durumda tazminat hakkı elde etmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesinde belirlenen hususta işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bu işyerinde en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir. Bu maddeye göre, eğer işveren işinize son vermişse mutlaka yasal bir nedeni olması gerekli. Yasal sebebin olmadığı durumda ise çalışanın işe geri dönme hakkı bulunuyor.

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