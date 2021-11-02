SGK’lı Olanlar Bu Habere Dikkat! İşte Prim İadesi Detayları!

Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zamlar kadar haklarını da yakından takip etmesi gerekmektedir. Haberimizin detayında sizler için prim iadesi, kısa çalışma ödeneği ile kıdem tazminatı gibi ödeneklerin yanı sıra emeklilik yaşı hesaplaması gibi önemli bilgilere değinilmiştir.

Çalışma hayatını asgari ücretli olarak sürdüren vatandaşların aklına kısa çalışma ödeneği, prim ödemeleri, kıdem tazminatı ve emeklilik hesaplaması gibi bazı sorular takılmaktadır. Prim iadesinden emeklilik yaşı hesaplamasına kadar asgari ücretli çalışanların aydınlanmasına neden olacak tüm detaylar haberimizin devamında…

Prim İadesi Nasıl Gerçekleşir?

SGK’ya ödenmiş olan prim iadeleri konusunda bir takım şartlar bulunmaktadır. Örneğin birden fazla sigortalı işte çalışanlar ile yüksek maaşlı şekilde çalışanlar SGK’nın tavan ücretinin aşılması halinde prim iadesi hakkı doğmaktadır. Fakat emekli maaşı ise mevcut prim gün sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır. Yani yaş doldurulmadı ise ödenmiş olan primlerin geri alınması söz konusu değildir. Primleri iade edilmesinden daha çok 3600 güne kadar tamamlanması gerekmektedir. Erkeklerde askerlik kadınlarda ise doğum borçlanması gibi haklarında yerine getirilmesi önerilmektedir. Aynı şekilde yurt dışı çalışma günleri de işleme dahil edilebilmektedir.

Kısa Çalışmada Prim Yatırılır Mı?

Pandemi döneminde istihdamın artırılması bakımından hükümet tarafından kısa süreli bir çalışma ödeneği çıkartılmıştı. Söz konusu çalışmada maaşlardaki bir kısım devlet bir kısımda işveren tarafından ödenmekteydi. Kısa çalışma ödeneğinde ise çalışanların sigorta primleri devlet ya da işveren tarafından ödenmemektedir. Fakat işveren tarafından kısa çalışma ödeneği üzerine eklediği maaş tutarı kadar çalışan kişinin sigorta primlerini yatırma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu şartlar altında işveren tarafından ödediği maaş miktarı kadar primi ödemesi yatırması zorunludur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, aylık brüt maaş, prim, yakacak, yol yardımı ve ikramiye gibi bütün ücretlerin toplanması ile yıl bazında çarpılır. Fakat tazminat hesaplamasında yıl bazında bir tavan olduğunu unutmamak gerekir. Bugün için 8 bin 284 lira olan tavan her yıl değişmektedir. Bundan dolayı hesaplama yaparken bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.