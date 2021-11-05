SGK’lı Çalışanlar Bu Habere Dikkat! Erken Emekli Olarak Anında Ödeme Alabilirsiniz! Uzun zamandır emekli olabilme hayalleri kuran vatandaşları yakından ilgilendiren sürpriz bir haber geldi. SGK girişiniz bu tarihten önce ise o zaman bu habere dikkat!

SGK girişiniz bu tarihten önce ise o zaman bu habere dikkat! Çünkü erken emekli olabildiğiniz gibi anında ödeme alabilme şansını da yakalayabilirsiniz. Milyonlarca çalışan vatandaşlar uzun dönem boyunca emekli olabilme hayalleri kurmaktadır. Herkesin hayalleri arasında ise ilk sırada erken emeklilik gelmektedir. Söz konusu erken emeklilik için ise bazı formüller mevcuttur. Özellikle SGK girişi erken emeklilik için önemli bir faktördür. Erken emekli olabilmek için şartlar nedir? SGK erken emeklilik konusundaki detaylar…

Prim gün sayısını doldurmuş olan vatandaşlar erken emekli olabilme hayalleri kurmaktadır. Çalışma hayatını uzunca yıllar devam ettirmesinden sonra düzenli bir şekilde maaş alabilmek için erken emeklilik şartları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bilindiği üzere erken emekli olabilmek için ise yaş, prim günü ve yıl gibi şartların tamamlanması gerekmektedir. Erken emeklilik yaşı beklemeksizin emekli olunabileceği anlamına gelmektedir. Sigorta girişi belirli bir tarih öncesinde olanlar ise erken olabilme fırsatını elde etmektedir.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 tarihinden önce SGK girişi yapılan kişilere erken emeklilik şansı sunulmaktadır. Söz konusu tarih öncesinde SGK girişi yapılmış ve 15 yıllık sigorta süresi tamamlanmış 3600 gün prim sayısına ulaşılmış ise erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. 31.12.2011 tarihinin öncesinde sigorta girişi olanlar ve 3600 prim gün sayısını yanı sıra 15 yıllık sigortalılık süresi tamamlayanlar erken emekli olabilmektedir. Söz konusu sürelere riayet etmiş olan vatandaşlar için emeklilik yaşı kadınlar için 50 erkekler için ise 54 olmaktadır.

3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

3600 gün üzerinden emekli olma şartları için sigorta girişi 2011 ve ya 1999 yılından önce olması gerekmektedir. Bu tarih öncesinde sigorta girişi olanların erken emekli olabilme şansları bulunmamaktadır. Bundan dolayı 2011 yılının sonrasında sigorta girişi yapılanların erken emeklilik için başvuruda bulunmasına gerek kalmamaktadır. Söz konusu şartlara göre erken emeklilik mümkün olabilmektedir.