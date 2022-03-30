SGK'dan Son Saniye Kararı! 3 Emekli Maaşı Almak Mümkündür...1 Ekim 2008 Tarihine Dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu ölen sigortalıların arkada kalanlarını da koruyacak mühim desteklere ilerliyor. Sosyal teminatı olanlar da bulunmayanlar da yaralanabilecek. SGK bu doğrultuda sigortalının ölümünün sonrasında arka kalanlara ödenen emekli aylıklarına artı olarak çifte maaş alma hakkı tanıdı. Dul ve yetim maaşı alan bayanlar emekli maaşı alsa bile bu haktan faydalanabilecek. İşte son saniye haberinin ayrıntıları.

BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SSK içeriğinde SGK' dan emekli maaşı alanlara çift maaş müjdesi verildi. Emeklilik çeşidi fark etmeksizin, ölen yakının daha sonrasında dul aylığına da başvuru yapılarak insanlara çifte maaş alması hali getirildi. İşte SGK' dan çifte maaş alma ayrıntıları.

Ölümde Prim Ödeme Günü

Posta Gazetesi'nde bulunan habere göre kanunlar, sosyal güvenlikte bayanlara özel imkânlar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de hem ebeveyn hem de eş üstünden bağlanan maaşlar. Öncelikle ölen eşin hangi sigorta çeşidine (BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SSK) bağlı çalıştığına bakılmadan arkada kalan bayan eşe maaş bağlanmaktadır. Bu maaşın bağlanabilmesi için devlet memuru veya BAĞ-KUR’la sigortalı eşin Ekim 2008’den daha sonra ölümü durumunda en düşük 1800 gün prim yatırmış olması gerekmektedir.

Ekim 2008’den daha sonra ölen sigortalının SSK’lı olması durumunda, 5 seneden beri sigortası bulunması ve en düşük 900 gün prim yatırmış olması koşulu aranıyor. BAĞ-KUR’lu sigortalının Ekim 2008’den önce ölümü durumunda 1800 gün prim yatırmış olması yeterli oluyor.

Hepsi De Değişik Statü Olmalı

Bayanın kendi sigortalılığı sebebiyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değildir. Çift maaşta iki mühim detay var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, ölen sigortalı insanların 1 Ekim 2008’den önce mi daha sonra mı öldüğü. Diğeri de sigorta statüleri yani BAĞ-KUR’ lu mu Emekli Sandığı mı yoksa SSK ya mı bağlı olup olmadıkları.

Şahsi çalışmasından ötürü SSK emeklisi olarak maaş alırken, ölen BAĞ-KUR emeklisi kocasının vefat etmesinden daha sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (devlet memurluğundan) emekli olmuş babasının vefatından daha sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu halde üç maaş bağlanmış oluyor.