SGK'dan Sıfır Faizli Konut Kredisi Desteği

Türkiye'de kira ve konut fiyatlarının arttığı, konut sorunlarının patlak verdiği bir dönemde SGK'nın faizsiz konut kredilerini desteklediği biliniyordu. Türkiye'de kira ve konut fiyatları yükselirken, konut sıkıntısı sürerken SGK'nın faizsiz konut kredilerini desteklediği ortaya çıktı.

Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? Kimler kiralama yardımı alabilir? İşte cevaplar...

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SGK) bazı durumlarda faizsiz konut kredisi desteği verdiği ortaya çıksa da, Ziraat Bankası, konut kredisi için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınması gereken meşru belgeyi talep etti. yararlanacak Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde faizsiz kredi desteği belirlendi.



Faizsiz krediden sigortalı veya diğer lehdarlar faydalanabilir, örn. B. Eş, çocuklar, ebeveynler ve 750 lira faizsiz kredi için ayda 3.000 lira taksit öderler.



Unutulmamalıdır ki, kredi geri ödemesi kişinin aylık maaşının dörtte birine indirilirken, bu sınırlı ikametten harp, maluller, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimler faydalanabilmektedir.

Kimler Yararlanabilmektedir?

Emekli Sandığı'nın Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'na göre, savaş veya malullük aylığı alanlar ile 15 Temmuz gazileri, dullar ve yetimler faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor. Değilse, evli ise çocuklardan birine verilir. Yetim aylığı aldıkları müddetçe çocuklarına müştereken, aksi takdirde anne veya baba ağırlıklı olmak üzere bir hane ile sınırlı olmak üzere başvuru yapılmaktadır.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Kamu Görevlileri Maaş Daire Başkanlığı, Serbest Meslek Mensupları ve İş Sözleşmeleri Daire Başkanlığı veya faaliyet alanına göre SGK bölge müdürlüklerine sorgulu başvuru yapılırken, "Faiz Talebi" tıklanarak talepte bulunulabilir. E-Devlet'te " konut kredisine uygunluk için ücretsiz belge ve TOKİ- Kampanyası" bölümüne tıklanarak başvurulabilirsiniz.