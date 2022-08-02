SGK'dan Önemli Açıklama Geldi! 1800 Gün Prim İle Emekli Olmak Mümkün!

Emekliliği bekleyen milyonlarca vatandaş bu habere bekliyordu. Gerek çalışma hayatlarından gerek se yaşam şartlarından dolayı erken emeklilik hayali kuran vatandaşların tek isteği bu imkândan faydalanabilmek. SGK bu konuda rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik erken emeklilik imkânın gözden geçiriyor. Uygulamaya koyulması düşünülen erken emeklilik şartları nelerdir? SGK hangi hastalıklar için erken emeklilik imkânı tanıyor? Bu gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz…

Çalışan vatandaşlar ilerde rahat bir yaşam sürmek için hayallerini süsleyen emekliliği bekliyor. Gerek sosyal güvence açısından gerek se maaş hakları açısından vatandaşların sürekli aklında olan emeklilik için şartlar olgunlaşmaya başladı. Bazı vatandaşlar için emeklilik şartı bulunuyor. Bu şartın ilki olan sağlık problemleri sizleri erken emekli yapabilir. Erken emekli olabilmek için bazı hastalıkların emekli olmak için onaylanması gerekir.

Çalışan kişinin, çalışma esnasında çalışma gücünün yüzde 60 civarını kaybetmiş olması onu erken emekli yapabilir. Bunun yanında ayrıca 180 gün prim şartını da doldurması gereken bir diğer şarttır. Bazı hastalılarda koşulları değişebiliyor. Kanser teşhisi konmuş olan kişi, belli bir süre malul olarak sayılıyor. Bu gibi durumda olan vatandaşlara 18 ay boyunca maaş ödemesi yapılıyor.

Erken emeklilik olmak için bir başka sağlık sorunu şeker hastalığıdır. SGK Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre şeker hastalığı olan vatandaşlar malulen emekli olabilecek. Emekli olunabilmesi için rahatsızlığın vücutta 3 organı etkilemesi yeterli olacak. Bu konuda erken emekli olma koşulları nelerdir? Hangi rahatsızlıklardan dolayı erken emeklilik verilebilir? Şeker hastalıklarında diyabet, şeker hastalığı olarak ele alınır. Şeker hastası olan vatandaşların emekli olabilmeleri için çalışma gücünün yüzde 60 lık oranında kaybı bulunması gerekir. Gerek kanser teşhisi konmuş gerekse şeker hastalığına yakalanmış olan vatandaşların iş gücü kaybının yüzde 60 oranını kaybetmiş olması şartı bulunuyor.

Yönetmeliğin Bu Konuda Detayı Nelerdir?

Yönetmelik gereği konu detaylı bir şekilde incelenirse

· Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince çalışma gücünde belli bir oranda kayıp gerçekleşmiş ise

· Doğuştan gelen bir engel durumu söz konusu ise,

· Sonradan meydana gelmiş olan rahatsızlıklarda da malulen emekli durumu hakkı tanımlanmaktadır.