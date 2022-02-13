SGK'dan Müjdeli Toplu Para! Kimler SGK'dan Bu Ödemeleri Alacak?

SGK, bu özel kapsamdaki ödemeler için harekete geçmiş bulunmaktadır. Bir çok kişi tarafından henüz tam olarak bilinmeyen süreç ile ilgili SGK açıklamada bulunarak bu süreçte toplu para ödemelerinin yapılacağına dair bilgi sundu.

SGK tarafından açıklanan son konu ile toplu para ödemelerinin yapılacağına dair müjdeli bir haber paylaşıldı. Bu süreçte kimlerin SGK üzerinden toplu para alabileceği konusu ise merak konusu haline gelmiştir. Toplu para ödemeleri hafta başından itibaren yapılacaktır. SGK, uzun zamandır beklenen açıklamayı nihayet kamuoyuna duyurdu. Milyonlarca çalışan kişi, topu para ödemelerinden ve sürecinden sorunsuz bir şekilde yarar elde edebilecektir.

SGK Milyonlarca Vatandaşa Toplu Para Ödeyecek!

SGK tarafından kamuoyuna yapılan açıklama sonrası milyonlarca çalışan kişi, emekli olma hayalini düşünerek ödemiş olduğu primleri yapılacak başvuru sonrası toplu bir şekilde bekleme olmadan anında alabilecektir. SGK’dan toplu paranın iadesi alabilmek adına bu zaman zarfı içinde SGK il müdürlüklerine veya ilçe müdürlüklerine başvuruları geciktirmeden yapmaları gerekmektedir.

SGK primlerini yatıran kişilerin bu primlere yönelik toplu para alabilmeleri için öncelikle başvuru yapan kişilerin sigortalı bir şekilde çalışmaları gereklidir. Bununla beraber çalışmayan kişilerin kendisine ait bir iş yerinin bulunması da toplu para ödemeleri arasında aranılan şartlar arasında yer almaktadır.

SGK’dan Kimler Toplu Para Alacak?

SGK’dan toplu para alacak olan kişilerin emeklilik ile ilgili iki farklı şartı yerine getirmek durumundadır. Bu konuda yalnızca prim şartının yerine getirilememiş olması gereklidir. SGK primi eksik yatırılan ve de bu sürede çalışma hayatı içinde askerlik veya doğum borçlanması gibi nedenlerde bu primlerin herhangi bir durumda doldurma imkanı bulunmayan her birey, geriye dönük olarak prim adına başvuru yaparak şu ana kadar ödedikleri primleri, toplu para iadesi şeklinde geri alabilecekledir. Ödemeler ise tek bir başvuru dilekçesiyle beraber bekleme olmadan anında inceleme altına alınarak yine benzer şekilde aynı hızla sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede çalışma hayatının bir döneminde belirli süre çalışmış ve prim ödemesini yarıda bırakmış ya da ödenmemiş bırakmak durumunda kalmış kişiler geriye yönelik olarak prim ödemelerini toplu ödeme olarak alabileceklerdir.