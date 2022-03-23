SGK'dan Müjdeli Haber Geldi, O Mesleklere Erken Emeklilik İmkanı Tanınacak!

Bu listede aslında siz de geri alabilirsiniz. 45 meslek grubuna erken emeklilik avantajı geldi 60 Aydan 8 seneye kadar SGK tek tek açıkladı.

SGK tarafından verilen son dakika haberine göre 18 meslek grubundan 45 mesleğe kadar genişletildi. Ağır meslek grubunda çalışan vatandaşların, o meslek gruplarında yerine getirdikleri görev nedeni ile erken emeklilik haklarından faydalanmalarını önü açılıyor. Peki, hangi meslek grubunda bulunan kişiler, nasıl ve ne zaman emekli olacak? Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren müjdeli haber, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından son dakika müjdesi şeklinde geldi. Yıpranma hakkı tanınan işçiler, 2008 senesinden daha önce elde etmiş oldukları yıpranma hakkı ile beraber artık 2.5 sene daha erken emekli olma hakkını elinde tutacak.

Diğer taraftan bakıldığında SGK belirlemiş olduğu bazı meslek gruplarında faaliyet gösteren milyonlarca vatandaş, 3600 sigorta primi gününden emekli olma koşulları yeni düzenleme ile beraber değişiklik yaşayacak. Yeni hazırlanacak yasa tasarısı ile beraber bu durum iletilerek erken emekli olmanın önü açılacak.

SGK'dan Açıklama Geldi

Konuyla alakalı SGK daire başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre konunun gündemde olduğunu ve üzerinde çok yoğun bir şekilde çalış aldıktan sonra düzenlemenin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Sürelerde Yarı Yarıya İndirim

Bir gazetede yer alan habere göre böylelikle 5 sene boyunca yıpranma hakkı bulunan vatandaşların yaş haddinden de en çok 2.5 sene boyunca indirim yapılıyordu. 52 yaşında emekli olacak vatandaşlar ise böylelikle çalışmanın yürürlüğe girmesi ile beraber 49.5 yaşında emekli olma hakkını kazanacak.

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Genel itibariyle bakıldığında emniyet, MİT mensubu, su altında çalışanlar, gazeteciyi, itfaiyeci, madenci, demir çelik sektöründe çalışan işçiler başta olmak üzere milyonlarca çalışanı vatandaşın yıpranma hakkı mevcut. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı getiriyor. Yani yapılanma süreleri açısından bakıldığında erken emeklilik için gerekli yaş haddinden düşünüyor. Bu meslek gruplarını ise yeni ilaveler yapılacağı söylendi.