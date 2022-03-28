SGK’dan Gelen Bu Müjde 5 Milyon Vatandaşı Yakından İlgilendiriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), müjdeli haberi nihayetinde verdi. Erken emekli olmak amacıyla bekleyişi süren vatandaşlara son dakika müjdeli haberi geldi. Vatandaş, konu ile alakalı araştırmalarını sürdürüyor. Prim gün sayısı ile çalışma yılını eksiksiz bir şekilde yerine getirenler emekli olacakları günü merakla bekliyor.

SSK ile BAĞ-KUR çalışmalarını devam ettiriyor. Emekliliği hak eden yurttaşlar ise yaş haddini bekleyenler açısından büyük müjdeli haber nihayetinde SGK tarafından sabah saatlerinde verildi. Erken emeklilik açısından hak kazanan vatandaşlar kimler? Türkiye'de 5 milyon vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yasa tasarısı sebebiyle artık beklemek zorunda kalmanız söz konusu olmayacak. 1 yaş haddini bekleyen vatandaşlar ise bir an önce emekli olmak amacıyla sabırsızlık içinde bekliyor. Çalışılmayan dönemler adına gerçekleştirilen geri ödemeleri dönük bir şekilde ödeme avantajı sağlandı. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu açısından bakıldığında 41. maddede çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Emeklilik 10 Yılda Mümkün Olacak Mı?

SGK tarafından gelen son dakika açıklamasına göre belirli bir süre faaliyet gösterdikten sonra sakatlık durumu veya hastalık ile mücadele eden ve böylelikle iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşların yüzde 60 üzerinde iş kaybı yaşadıkları halde malulen erken emekli olmaları mümkündür. Emeklilik hakkı açısından 10 yıl sigortalı bir şekilde çalışmış olmaları gerekir. Yüzde 60 oranında işgücünde kayıt meydana gelen vatandaşlar, bakım sürecine muhtaç olanları malulü çocuğu olan aileler yine aynı şekilde erken emekli olabilecek.